“¡Fuera Morena!": El grito que retumbó en la Plaza de Toros de Irapuato

La tensión política volvió a ocupar espacios públicos este fin de semana, ahora en un escenario inesperado: la Plaza de Toros Revolución, en Irapuato, Guanajuato.

Lo que comenzó como un acto protocolario para conmemorar por adelantado el aniversario de la Revolución Mexicana terminó convirtiéndose en un momento de abierta protesta contra el partido en el poder.

El ambiente, inicialmente festivo, cambió de tono al concluir la entonación del Himno Nacional. Tras el tradicional “¡viva México!”, un sector del público inició el grito de “¡fuera Morena!”, que rápidamente se propagó por todo el recinto hasta convertirse en un coro casi unánime.

La gigantesca bandera mexicana que fue desplegada en el ruedo acompañó la escena, mientras la consigna se mantenía constante incluso cuando elementos de la Guardia Nacional abandonaban el área tras participar en el acto oficial.

“Es el hartazgo de un pueblo que ya no aguanta más”: Alito Moreno

El video del momento circuló rápidamente en redes sociales y llegó a manos del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien lo difundió en su cuenta de X. Aseguró que el grito no fue espontáneo, sino evidencia del “hartazgo” social hacia Morena.

“Ese grito que se escuchó en la plaza de toros de Irapuato no fue casualidad. Es el reflejo del hartazgo de un pueblo que ya no aguanta más… México merece un rumbo distinto. Vamos a sacar al narcorégimen Morena y vamos a poner orden”, dijo Moreno.

La publicación encendió la conversación política, especialmente porque se da en un contexto nacional marcado por reclamos de seguridad y señalamientos hacia el Gobierno federal por presuntos vínculos del crimen organizado con estructuras de poder.

Las mexicanas y mexicanos estamos cansados de tanto engaño, de tanta destrucción y de un narcopartido que gobierna en… pic.twitter.com/aAvLGX1FEB — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 19, 2025

Protesta coincide con movilizaciones por asesinato del alcalde de Uruapan

El episodio en Irapuato no fue aislado. Ese mismo día, ciudadanos marcharon en distintas ciudades del país exigiendo justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Para muchos asistentes a la corrida, la indignación acumulada por la violencia, la inseguridad y la falta de respuestas oficiales fue el combustible que detonó el grito colectivo.

La presencia de figuras internacionales de la tauromaquia —Andrés Roca Rey, Diego Silvetti e Isaac Fonseca— no opacó el tono político que marcó la tarde.

Por el contrario, el evento quedó atravesado por una muestra de rechazo hacia el partido gobernante que, lejos de apagarse, parece crecer en distintos espacios públicos.