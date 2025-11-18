¡Atención habitantes de Tlalnepantla! Autoridades de este municipio en el Estado de México (Edomex) anunciaron que se esperan cortes de agua en algunas colonias a partir de este martes 18 de noviembre de 2025.

El anuncio de la escasez o baja presión en el agua afectará colonias de la zona del municipio, de acuerdo con un aviso del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Administración conocido como OPDM de Tlalnepantla.

Lista de colonias afectadas por servicio de agua en Tlalnepantla

El reporte de las autoridades municipales señala un corte temporal a algunas zonas que se verán afectadas en el suministro de agua o baja presión, es decir, que caiga poca agua en las casas.

Las colonias en las que podría presentarse un corte de agua en Tlalnepantla son:



Lázaro Cárdenas Primera Sección

Lázaro Cárdenas Segunda Sección

Lázaro Cárdenas Tercera Sección

Zona Industrial La Presa

Unidad Habitacional Siglo XXI

¿Por qué no habrá agua en colonias de Tlalnepantla?

La escasez de agua será temporal en las colonias debido a trabajos que se ejecutan a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el Tanque "La Presa".

Se prevé que se lleve a cabo el cambio de los equipos de rebombeo a partir de hoy 18 de noviembre de 2025.

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua en Tlalnepantla?

El OPDM de Tlalnepantla informó que una vez que se concluyan los trabajos de reparación en la zona del Tanque "La Presa", comenzará el llenado de agua y la presurización de la red.

Se tiene estimado que el servicio quede normalizado a partir del próximo lunes 24 de noviembre de 2025.

50% de descuento en pago de suministro de agua en Tlalnepantla

El gobierno de Tlalnepantla anunció un 50 por ciento de bonificación a grupos vulnerables en el pago de derechos de suministro del Ejercicio Fiscal 2024 y anteriores. Esta oportunidad solo será válida hasta el 31 de diciembre de 2025.

Requisitos:



Identificación oficial vigente que acredite que la persona reside en el inmueble objeto dell cobro:

-Credencial de elector del Instituto Nacional Electoral (INE)

-Recibo de luz

-Recibo del teléfono

-Estado de cuenta bancario



Boleta o recibo de agua

Comprobante de ingresos que no excedan de dos salarios mínimos generales vigentes

Para conocer más detalles de cómo se aplicará la bonificación puedes llamar al número 55 53 21 08 40