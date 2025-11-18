La tragedia de Kasumi: 4 años y quemaduras de segundo grado tras incendio escolar en Oaxaca

Los padres de Kasumi, una niña de 4 años, exigen justicia y que no quede impune la tragedia ocurrida en abril pasado, cuando un incendio en el Colegio Franco Isdolto, en la capital de Oaxaca, la dejó con graves quemaduras de segundo grado en el rostro.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que la directora y un maestro del plantel ya se encuentran en prisión preventiva justificada por el delito de agravio en contra de menores estudiantes quemados durante el campamento escolar realizado el 29 de abril en las instalaciones de dicha escuela.

A pesar de que los responsables enfrentan a la justicia, la batalla de la familia apenas comienza.

"Queremos justicia, que es lo más importante, que no quede impune lo que le hicieron a nuestra hija, porque su vida... era una vida de 4 años, una niña que tiene la vida por delante", declaró la madre de la menor.

¿Qué le pasó a Kasumi, niña de 4 años quemada en Oaxaca?

El incidente dejó secuelas permanentes y un futuro incierto. La madre de Kasumi indicó que, con ayuda de una fundación, han logrado avanzar en el tratamiento de la niña fuera del país, pero el diagnóstico sobre su recuperación aún es reservado.

La continuación del tratamiento es muy costosa, por lo cual la familia se ha visto obligada a buscar recaudar fondos para cubrir los gastos médicos y de recuperación.

La madre enfatizó que no hay compensación monetaria suficiente para el daño causado: "Para nosotros decir, 'ok, una cantidad por nuestra hija', no, no hay nada que nos vuelva a regresar a nuestra hija como ella era antes".

Estado Legal: Directora y maestro en prisión

La actuación de la Fiscalía de Oaxaca ha sido contundente: tras la investigación por las quemaduras sufridas por los menores, se determinó que la directora y un maestro del Colegio Franco Isdolto son presuntos responsables del delito de agravio.

Ambos se encuentran en prisión preventiva justificada, un paso importante en el proceso legal que busca sentar un precedente y garantizar que la tragedia de Kasumi y los otros menores no quede en el olvido.