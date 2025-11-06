El líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, se encuentra en el ojo del huracán. Con 37 denuncias penales en la Fiscalía General de la República, dos solicitudes de investigación en el Senado por inconsistencias patrimoniales y una petición de desafuero en la Cámara de Diputados, pero el exgobernador de Tabasco parece gozar de una impunidad sin precedentes.

Sigue siendo el consentido de la 4T

Todo está dado para que el gobierno de la 4T encubra, exonere y en una de esas hasta le ofrezca disculpas a su hijo predilecto.

“Es un señor que se sabe protegido por Andrés Manuel López Obrador y que sabe que no van a actuar con él”, dijo María Elena Pérez Jaén, diputada del PAN.

No hay instancia Gubernamental y legislativa donde no se haya presentado una denuncia o una solicitud de investigación contra el líder de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández.

37 denuncias penales en la Fiscalía General de la República, dos solicitudes de investigación en el Senado por inconsistencias patrimoniales, una petición de desafuero en la Cámara de Diputados por sus presuntos nexos con la barredora y Hernán Bermúdez.

“De ninguna de las tres ventanillas que he ido a presentar estas denuncias he recibido ninguna respuesta”, mencionó María Elena Pérez Jaén, diputada del PAN.

No dejan solo al consentido, Adán Augusto

En Palacio Nacional le dicen que no está solo: “Están las pruebas ahí, pero yo creo que ella está siguiendo las instrucciones de su jefe político, que es Andrés Manuel López Obrador, y desde Palenque le dicen a ella lo que tiene que hacer”, mencionó María Elena Pérez Jaén, diputada del PAN.

María Elena Pérez Jaén asegura que el blindaje para el ex gobernador de Tabasco, en realidad es un muro de protección para la misma 4T.

“Porque imagínese el nivel de complicidades que habrá entre Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López y lo que sabrá Adán Augusto, no solamente de Andrés Manuel, sino de su familia, de sus hermanos, de sus hijos, de sus colaboradores más cercanos”, dijo María Elena Pérez Jaén, diputada del PAN.

Pero esto más que desanimarla, asegura, la impulsa a seguir denunciando, a seguir alzando la voz en contra de la figura emblemática de la impunidad de la 4T.