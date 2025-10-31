“No a la construcción, queremos solución, no a la construcción, queremos solución”, son vecinos del pueblo de San Francisco Tepojaco en protesta por las “Viviendas del Malestar”.

San Franscisco Tepojaco no tienen servicios básicos, pero sí Viviendas del Bienestar

“Porque no hay agua, no hay, pues no hay calles buenas, las banquetas no hay nada, lo que queremos, que se arregle la colonia, los servicios, obviamente, seguridad y todo”, Andrés, vecino afectado.

“Estamos hasta la madre, hartos de la inseguridad, de todas las avenidas, si quieren construir aquí, primero denos las condiciones dignas, que necesitamos. Agua, servicios públicos”, Mencionó Graciela, otra vecina afectada.

Porque además viven a metros de un tiradero a cielo abierto, con calles y caminos destruidos y con altos niveles de inseguridad y de violencia. Aseguran que aquí pretenden construir más viviendas.

“Quieren hacer departamentos de hasta seis niveles en un área de un rezago social desde hace casi ya más de dos décadas, no entienden las situaciones tan lamentables en las que vivimos, aquí no hay patrullas suficientes, no hay escuelas suficientes, no tenemos una clínica, pero ahora nos quieren mandar más casas”, dijo Tonatiuh, vecino afectado.

Acusan al presidente municipal Daniel Serrano de donar este terreno al proyecto “Viviendas del Bienestar” sin importar que sea una zona devastada que ya no soporta más carga urbana.

Solo por cumplir con el mandato federal

“Este fraccionamiento tiene muchas casas abandonadas que han sido ocupadas por delincuentes, las abandonan por la lejanía, las abandonan por la falta de los servicios básicos, todos tenemos derecho a una vivienda digna y aquí nosotros pagamos a INFONAVIT ó FOVISSSTE por una vivienda digna y no se ha cumplido, el hecho de traer más casas, va a implicar que no van a vivir dignamente”, mencionó Juan, vecino afectado.

Se han manifestado en casetas de peaje y en el propio palacio de gobierno para exigir que antes de traer a más familias a sufrir, solucionen todas las deficiencias, pero aseguran, nadie les ha hecho caso.

“Estamos hasta la madre de este pinche gobierno nefasto y corrupto, los queremos fuera, queremos a Daniel Serrano fuera de Cuautitlán Izcalli, es una basca, estos políticos, este gobierno, Morena lo digo, es una basca, jamás habíamos estado tan abandonados”, dijo Graciela, vecina afectada.

“Entonces es un llamado atento, urgente para la presidenta, con todo respeto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que verifique en dónde están llevando a cabo estas casas o departamentos del bienestar, que en lugar de un bienestar nos provocan un malestar”, explicó Tonatiuh, vecino afectado.