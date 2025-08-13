La transparencia en el uso de recursos públicos es un tema de suma relevancia en México. Por ello, el salario de los altos funcionarios, incluyendo el de la presidenta de la República, es de gran interés para la ciudadanía. Durante la conferencia mañanera de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en descubierto su salario mensual neto.

¿Cuánto dinero gana la presidenta Claudia Sheinbaum? Revela su salario mensual en 2025

Ante el cuestionamiento directo sobre su remuneración durante la mañanera de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló su salario mensual con cifras exactas:



Salario Bruto: 191 mil pesos mensuales

191 mil pesos mensuales Salario Neto: 133 mil pesos mensuales.

Es importante recordar que el salario neto es la cantidad que recibe directamente, una vez aplicadas las deducciones fiscales y otras retenciones obligatorias.

La austeridad vs. los lujos de los morenistas

El salario de la presidenta se ha vuelto un punto de comparación ante la exposición de algunos funcionarios de su mismo partido Morena, que han sido señalados por llevar un estilo de vida de lujos.

Uno de los casos más recientes es el de la senadora por Coahuila, Cecilia Guadiana, quien fue captada utilizando calzado de marcas de lujo, con un valor que asciende hasta los 33 mil pesos. Tras la polémica, la legisladora intentó defenderse, pero el incidente se sumó a la percepción de que la austeridad no es una práctica uniforme en el partido.

*Información en desarrollo