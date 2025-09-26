En un esfuerzo por reforzar la seguridad en el estado, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, entregó 123 nuevas patrullas balizadas a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC). Este evento, que tuvo lugar en la Plaza Centenario de Mexicali, busca consolidar un estado más seguro y justo para todos sus habitantes.

¡Las nuevas unidades ya están listas para patrullar! Si tienes la vocación de servir y quieres formar parte de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, esta es tu oportunidad.



📞 Para más información, comunícate a:

Mexicali: (686) 554-6520

Ensenada: (646) 176-0019

Tijuana,… pic.twitter.com/q8PB88AgdF — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) September 26, 2025

Unidades para una mayor cobertura y atención especializada

Del total de unidades entregadas, 112 patrullas están destinadas a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, lo que permitirá una mayor presencia en las calles y colonias de la entidad para combatir la delincuencia. Las 11 patrullas restantes fueron asignadas al Escuadrón Violeta, una división especializada en la atención y protección de mujeres y familias en situaciones de riesgo.

La gobernadora Ávila Olmeda destacó la importancia de esta inversión para equipar a las corporaciones de seguridad con las herramientas necesarias para enfrentar y disminuir los delitos de alto impacto y patrimoniales que afectan a las comunidades.

Presencia en las calles para la tranquilidad de las familias

Durante la ceremonia, la mandataria estatal subrayó que cada patrulla es un “mensaje claro” de que ninguna zona del estado quedará “sola frente a la delincuencia”. Estas unidades, que pronto estarán operando en las colonias, buscan garantizar el bienestar de las familias bajacalifornianas y fortalecer la paz desde los hogares y las calles.

“Porque la paz, el bienestar y la justicia van siempre de la mano, porque la paz empieza a construirse en cada hogar, en cada calle y en cada esquina de Baja California”, concluyó la gobernadora.