VIDEO: Trifulca en aeropuerto de O’Hare de Chicago, deja a una mujer de 24 años con lesiones

Dos personas fueron arrestadas y acusadas luego de que presuntamente golpearan a una mujer de 24 años que se encontraba en el aeropuerto de O'Hare de Chicago.

Conforme al reporte de la policía, el incidente registrado durante el pasado lunes 22 de mayo de 2023, comenzó con una disputa verbal que se convirtió en una auténtica trifulca mientras un grupo de pasajeros desembarcaban.

Las imágenes fueron captadas en video que de inmediato se hizo viral en redes sociales y muestran un altercado físico (trifulca) entre varias personas en el nivel inferior de la Terminal 3 del aeropuerto de O'Hare en Chicago.

Durante la trifulca en O'Hare, la víctima fue una mujer de 24 años, fue golpeada por dos sujetos, señaló la policía.

¡Se armó la trifulca!😳



Circula en #RedesSociales el #video del momento en el que un grupo de personas protagoniza una riña en el área de entrega de equipaje del Aeropuerto Internacional O'Hare de #Chicago



La policía informó que dos personas fueron detenidas. pic.twitter.com/ocRXVO1QR8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 23, 2023

Christopher Hampton y Carol Stream, acusados de un delito menor de agresión

Christopher Hampton, de 18 años, originario de Maywood, y Tembra Hicks, de 20 años y originaria de Carol Stream, han sido acusados de un delito menor de agresión hacia la mujer de 24 años. No se cuentan con más información disponible.

El Departamento de Aviación de Chicago emitió un comunicado, en el que señaló: "La seguridad y la protección son siempre las principales prioridades del Departamento de Aviación de Chicago (CDA)".

Aviación de Chicago agregó que: "Trabajamos en estrecha colaboración con todos nuestros socios federales presentes en los Aeropuertos Internacionales O'Hare y Midway y el Departamento de Policía de Chicago para garantizar que todos estén seguros cuando están en nuestras instalaciones".

Aeropuerto Internacional O'Hare

Aeropuerto Internacional O'Hare es el principal aeropuerto de la ciudad de Chicago. El O'Hare International Airport no solo es uno de los aeropuertos más grandes del mundo, sino también de los más concurridos. Seguramente será donde aterrizarás si vuelas hasta Chicago.

