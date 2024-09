¡Mucho ojo! Agresores utilizan IA para crear imágenes íntimas de mujeres, ¿qué hago si soy víctima?

¡Cuidado! Aunque la Inteligencia Artificial se creó con la finalidad de ayudar a los usuarios, se ha reportado que esta herramienta se está utilizando para cometer algunos delitos , entre ellos, el crear imágenes íntimas de mujeres, pero ¿qué hacer si fuiste víctima de esta situación?

Recordemos que aunque esto ocurra en el mundo digital, es considerado como violencia hacía la mujer, pues esto puede afectarlas psicológicamente.

La Organización de la Naciones Unidas (ONU) reveló que el 73% de las mujeres en el mundo han experimentado algún tipo de violencia digital.

Imágenes de mujeres con IA son utilizadas para extorsionar a las mujeres

Por lo general, las personas que manipulan estas imágenes hechas con Inteligencia Artificial, suelen divulgarse a través de redes sociales, y de acuerdo con expertos, son utilizadas para extorsionar a la víctimas, con fines lucrativos o simplemente por diversión.

Estos usuarios suelen apoyarse del anonimato que ofrece el internet, así como el fácil acceso a las imágenes que publican las mujeres en redes sociales.

“Eran imágenes mías, de fotos que yo había compartido de mis redes sociales pero con inteligencia artificial fueron manipuladas y aparecía yo desnuda”, compartió Lizzet Arriaga, víctima de violencia digital, en una entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA).

¿Fuiste víctima de estas imágenes con IA? Esto debes hacer

¡No te calles! Para que estos agresores no gocen de la impunidad, es importante que las víctimas no se dejen intimidar, por lo que expertos recomiendan que las mujeres busquen una red de apoyo, además de enfrentar el problema y denunciarlo para que otras mujeres no caigan en este tipo de situaciones.

De acuerdo con el código penal federal este delito se sanciona con una pena de 3 6 años de prisión.

“No solamente comete este delito aquella persona que divulga estos contenidos reales sin consentimiento de la víctima, sino también aquellos que son simulados”, compartió Lizzet Arriaga, víctima de violencia digital, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.