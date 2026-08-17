Entre barricadas y “oro verde": Así defienden día y noche los aguacateros de Tancítaro, Michoacán, a su comunidad
Aguacateros de Tancítaro, Michoacán, encontraron a forma de enfrentar al crimen organizado y cuidar a toda la comunidad de sus represalias.
Ubicado a 60 kilómetros de Uruapan, Tancítaro, Michoacán, la capital mundial del aguacate, logró frenar las extorsiones y la violencia del crimen organizado mediante un sistema de autodefensa y barricadas en todos sus accesos.
Claves de su plan contra el crimen organizado
Filtros y vigilancia 24/7: Guardias comunitarios y la policía municipal resguardan las entradas al municipio y mantienen comunicación constante por radio.
Cero delitos de alto impacto: Autoridades locales reportan la erradicación de secuestros, cobro de piso y homicidios dolosos.
Protección del “oro verde": El blindaje ciudadano resguarda más de 35 mil hectáreas y 6 mil huertas de aguacate que sustentan la economía local.