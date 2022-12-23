Al Qaeda difunde vídeo narrado por líder Al Zawahiri

La red terrorista Al Qaeda ha difundido un video que según ellos es narrado por su líder Ayman al Zawahiri, quien se cree está muerto desde agosto de este año.

Al Qaeda ha hecho público un video de aproximadamente unos 35 minutos de duración y que según el grupo, está narrado por su líder Ayman al Zawahiri, según informó el viernes (23 de diciembre de 2022), el grupo de inteligencia SITE.

Al Qaeda releases video it claims is narrated by leader al-Zawahiri who was believed dead -SITE https://t.co/icjRvUhhlP pic.twitter.com/DnPyB7gosD — Reuters World (@ReutersWorld) December 23, 2022

Se cree que Ayman al Zawahiri, murió durante una redada estadunidense que fue efectuada en agosto de este 2022.

Cabe señalar que la grabación de la red terrorista Al Qaeda, no se encuentra fechada y la transcripción no señala claramente cuándo podría haberse efectuado el video supuestamente narrado por líder Al Zawahiri.