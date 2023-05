El agua está sucia y así entrenan cientos de deportistas, algunos de ellos de alto rendimiento, en las albercas de la Ciudad Deportiva de Villahermosa, Tabasco. Dicen que de unos años a la fecha, los responsables argumentan constantemente que no hay presupuesto para atender las necesidades de las instalaciones.

“Hace un mes el agua pues se ha ido tornando verde, verde, verde, y realmente yo le hice una prueba de PH a esta piscina, la piscina tuvo unos puntos por encima de 10", explicó Claudia Corzo, una de las madres de familia.

Entrenan en agua contaminada en albercas de Ciudad Deportiva en Villahermosa

El parámetro que se considera óptimo es de 6.5 como máximo, por lo que en un lapso de una semana los nadadores comenzaron a enfermar al entrar en contacto constante con bacterias y hongos.

“Por ejemplo a mi hijo le dio otitis y le dio un hongo en el oído,simplemente implemente por andar en esa agua niños que han presentado problemas estomacales”, agregó Claudia Corzo.

Inconformes por estado de albercas en Ciudad Deportiva de Villahermosa

El problema despertó la inconformidad de los padres de familia, pues varios de sus hijos tuvieron que ser atendidos de emergencia por especialistas y creen que en todo existe una responsabilidad de las autoridades del Instituto del Deporte de Tabasco.

“Por qué, porque no se le da el mantenimiento adecuado a la alberca, no hay producto, que nos han dicho de la oficina donde la oficina de Injudet cuando se les ha preguntado no, es que no es que no hay presupuesto como tal para la natación, no contamos luego, no contamos con el producto por eso la alberca se deja caer tanto”, señaló Noemí Calderón, madre de familia.

No es la única causa, según profesores del Instituto del Deporte. “Se sufrió un desabasto, la gestión administrativa también, ha estado por ahí con el pendiente de que se entregue a la alberca, pero no le cumplieron proveedores, también póngale que hubo un retraso por el lado de la Secretaría de administración de finanzas”, aseguró Alejandro Policroniades, profesor del Injudet.

Nadadores pagan cuotas para acceder a alberca

Tan solo en la alberca olímpica se entrenan 50 niños y adolescentes nadadores y su desarrollo deportivo va a cuenta de sus papás, debido a la falta de apoyo. “Se pagan 598 pesos por cada niño o persona que viene a practicar a este nivel, que es de alto rendimiento”, explicó Sergio Salomón, padre de familia.

Por ello su reclamo, para que las autoridades del deporte tabasqueño al menos garanticen que las albercas estén en óptimas condiciones y no sucias como se ven ahora casi todo el tiempo.