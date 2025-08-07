Humillaciones y maltrato: Lo que habrían vivido niños con discapacidad en curso de verano en Chiapas

Un centro que se promocionaba como especializado en neurodesarrollo infantil fue clausurado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras graves denuncias de maltrato a niños con discapacidad.

El lugar, identificado como “Centro Psicointegral DA Tuxtla”, fue asegurado por autoridades estatales luego de que al menos 13 pequeños, en su mayoría con condiciones neurodivergentes, fueran presuntamente víctimas de humillaciones y abusos constantes durante un curso de verano.

#AlMomento | La Fiscalía investiga presuntos maltratos contra por lo menos 13 menores con condición neurodivergente en un centro de atención Psicointegral en Tuxtla Gutiérrez, #Chiapas.



El reporte de @Alberto_Chame.

Centro educativo en Tuxtla Gutiérrez operaba con irregularidades

Durante un primer cateo realizado por la Fiscalía del Estado, se confirmó que el lugar no contaba con los permisos necesarios para operar. Además, incumplía con las condiciones mínimas de protección civil para llevar a cabo las actividades que ofrecía en sus redes sociales.

Aunque el centro ofrecía terapias dirigidas a infancias neurodivergentes, familias denunciaron que algunos trabajadores se habrían aprovechado de menores con dificultades del habla, para cometer este tipo de abusos, sin que nadie pudiera ayudarles.

Algunos niños que acudían a terapias de estimulación, lenguaje, desarrollo cognitivo y habilidades socioemocionales comenzaron a mostrar señales de posibles maltratos físicos y psicológicos, lo que llevó a los padres a solicitar de inmediato la intervención de las autoridades.

Fiscalía abre investigación por lesiones y discriminación en Tuxtla

Hasta el momento, autoridades ya abrieron una carpeta de investigación por los delitos de lesiones y discriminación hacia 13 niños y niñas que estudiaban en el lugar.

A pesar de que la investigación sigue en curso, hasta el momento no se han emitido órdenes de aprehensión, ni hay personas detenidas.

Los padres han exigido la intervención directa del Fiscal General y del Gobernador del Estado, para que este caso de violencia infantil no quede en la impunidad, con apego a la protección de los derechos de los menores con discapacidad en Chiapas.

Como parte de la actualización, este miércoles 6 de agosto, la Fiscalía de la entidad informó que la investigación sigue en curso y que el lugar no podrá volver a operar, ya que no cumple con los requisitos mínimos para su funcionamiento.