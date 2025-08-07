Orgullo tarahumara: Maru Campos abandera a delegación rumbo a los Juegos Maestros Indígenas 2025

La gobernadora Maru Campos abanderó a la delegación de 18 atletas rarámuri que participará en la cuarta edición de los Juegos Maestros Indígenas 2025 (ISWO), que se realizará en Ottawa, Canadá.

Reconocimiento al esfuerzo de los atletas de la Sierra Tarahumara

El evento tuvo lugar en el salón 25 de Marzo del Palacio de Gobierno, donde la mandataria estatal destacó el talento y la dedicación de los 18 deportistas provenientes de la Sierra Tarahumara.

“Como chihuahuense me siento profundamente orgullosa de ser representada por cada uno de ustedes. A través de su talento, llevan todos los colores de Chihuahua al mundo”, afirmó.

Única delegación mexicana en competencia internacional

Organizados por el Gobierno de Canadá, los Juegos Maestros Indígenas reúnen a atletas de pueblos originarios de todo el mundo. La delegación de Chihuahua será la única representante mexicana en esta justa deportiva.

Apoyo económico y logístico para la delegación

El Fideicomiso Ah Chihuahua contribuyó con 300 mil pesos para traslados y alimentación; la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) destinó 35 mil pesos para calzado deportivo; y el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD) proporcionó uniformes e instalaciones para entrenamientos.

La gobernadora agradeció a los atletas por ser un ejemplo para sus comunidades y reafirmó su compromiso de continuar mejorando servicios como salud, nutrición, agua, electricidad e infraestructura en la Sierra Tarahumara, a través del programa Juntos por la Sierra Tarahumara.

“Con esfuerzo y voluntad hemos dejado atrás una historia de olvido. Juntos hemos trabajado arduamente para lograr un cambio profundo en favor de las familias de la zona serrana”, aseguró.

Sergio Hernández Ruíz, entrenador y encargado de la delegación, alentó a los jóvenes recordándoles que representan a todo un país, resaltando su esfuerzo, disciplina y orgullo nacional como ejemplo para todos.

Asistentes a la ceremonia de las 18 atletas rarámuri

También estuvieron presentes la directora del DIF Estatal, María Eugenia Galván; el secretario de Turismo, Edibray Gómez; el titular de la SPyCI, Enrique Rascón; la directora del ICHD, Teporaca Romero; la capitana del equipo de baloncesto, Lorena Díaz; y el director del fideicomiso ¡Ah Chihuahua!, Julio Chávez.