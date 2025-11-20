La vida de Sisley Gómez Campos, de 19 años, dio un giro dramático el pasado 1 de octubre. Lo que comenzó como una jornada escolar en el CETIS 56, en la alcaldía Gustavo A. Madero, terminó en una tragedia que la ha dejado con secuelas neurológicas graves tras recibir una brutal golpiza por parte de una compañera, ante la mirada pasiva de un profesor.

A poco más de un mes de la agresión, nadie se ha hecho responsable. La familia denuncia no solo la violencia de la agresora, identificada como Fátima, sino la grave omisión de las autoridades educativas, que no detuvieron el ataque y le negaron la atención médica urgente.

¿Qué pasó en el CETIS 56 de la GAM, en CDMX? Así fue la brutal golpiza

Un video captó el momento exacto en que Fátima saltó encima de Sisley y comenzó a golpearla brutalmente; sin embargo, lo más indignante para la familia es lo que ocurría alrededor.

Según la denuncia, el maestro de Física se encontraba en el lugar y no hizo nada para detener la violencia.

“Fue el que presenció todos los hechos desde el principio y no intervino en ningún momento”, acusó Juan Carlos Yáñez Osornio, abogado de la familia.

Sisley sufre secuelas neurológicas graves tras recibir una brutal golpiza por parte de una compañera del CETIS 56

Las secuelas: Convulsiones y retraso en el habla

La golpiza dejó marcas profundas que van más allá de los moretones. A consecuencia de los golpes en la cabeza, Sisley comenzó a presentar un cuadro médico alarmante:



Convulsiones tónico-clónicas.

Retraso en el habla.

Esguince cervical traumático.

Trauma de estrés agudo y síndrome postcontusión.

Para agravar la situación, cuando la joven se encontraba en estado grave, la escuela le dio la espalda. “Se solicitó la intervención del seguro escolar para que fuera atendida de manera inmediata, y estaba dada de baja del seguro”, reveló el abogado.

“Ballena y cerda": 6 meses de bullying ignorado

La violencia física fue la culminación de seis meses de acoso verbal sistemático. Sisley ya había reportado los insultos por parte de Fátima y otros compañeros identificados como Jesús, Alison y Frida, pero la dirección del plantel ignoró las alertas.

“No la bajaba de ballena, de cerda... todas esas ofensas. Mi esposo quiso hablar con el director y el director siempre se negó, nunca estuvo”, lamentó Adriana Campos, madre de la víctima.

La familia ya levantó una denuncia ante la Fiscalía Capitalina por los delitos de lesiones dolosas y robo agravado. Van contra todos los responsables:



Contra Fátima (la agresora): Podría alcanzar una pena de hasta 22 años de cárcel .

Podría alcanzar una pena de hasta . Contra las autoridades educativas: Exigen la destitución del director del CETIS 56, Luis Martín Velázquez, y penas de 4 a 6 años de prisión por la omisión de cuidados.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de la agresora y sus padres no han tenido ningún acercamiento con la familia de Sisley, quien hoy lucha por recuperar su salud.

