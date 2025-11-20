El cantante Christian Nodal compareció en el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México (CDMX) como parte de un caso que se inició por un asunto de derechos de autor de unas canciones y una disquera, pero ¿a caso salió invicto de esta batalla legal?

FGR aclara situación por caso de Christian Nodal, ¿qué pasó con él?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ni Christian Nodal ni su familia han sido exonerados de la acusación que presentó en su contra una disquera, por presuntamente ceder los derechos de autor de sus canciones, ostentándose como dueños de ellos.

"La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), por una empresa disquera, consiste en la acusación de que Christian “N”, y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras; y, después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran", informó la institución.

Explicó que una jueza determinó que está abierto un juicio de carácter civil y por ello es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda o no la acción penal contra el cantante.

"La carpeta que se judicializó ante la Jueza refiere lo anterior. Y dicha Jueza no exoneró ni a Christian “N”, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal", indicó en un comunicado la FGR.

Christian Nodal podrá presentar más pruebas del caso

Tanto Nodal como los denunciantes, pueden aportar ante la FGR las pruebas que tengan al respecto; mientras que la dependencia presentará por la vía jurídica sus argumentos ante la jueza.

"En razón de lo anterior, el procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado. Y tanto Christian “N”, como los denunciantes, pueden aportar ante la FGR las pruebas que tengan al respecto. Asimismo, los argumentos de la FGR respecto a la determinación de la Jueza, se establecerán en el recurso correspondiente", indicó la Fiscalía.