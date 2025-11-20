Un muerto tras accidente en puente de San Jerónimo, Periférico Sur, mientras dormía

Durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves se registraron diversos hechos en la Ciudad de México (CDMX) que movilizaron a cuerpos de seguridad federales, equipos de emergencia y ciudadanos solidarios. Desde operativos contra el robo de combustible hasta accidentes fatales y rescates emotivos, estos son los hechos mientras usted dormía.

Tragedia en Periférico Sur: Muere conductor tras chocar en San Jerónimo

Un hombre murió durante la madrugada de este jueves tras chocar contra la base del puente de San Jerónimo, en el cruce con Periférico Sur. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a gran velocidad sobre los carriles centrales con dirección al norte cuando perdió el control del vehículo y se impactó violentamente contra la estructura de concreto.

La víctima, un hombre de aproximadamente 25 años de edad, falleció casi de manera inmediata debido a la fuerza del impacto. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al lugar y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

🚨#AlertaVialFIA | Liberan #Periférico tras accidente fatal



Un choque a la altura de San Jerónimo dejó una persona muerta y complicó la circulación.



La vía ya avanza con normalidad.@isidrocorro con la información pic.twitter.com/qhPqxgx4NL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 20, 2025

El accidente ocurrió en la colonia La Otra Banda, alcaldía Álvaro Obregón, lo que generó un caos vial total. Automovilistas reportaron lapsos de hasta 30 minutos sin avanzar debido a las labores de los servicios de emergencia, por lo que se recomendó utilizar carriles laterales o el Segundo Piso como alternativas.

Hallan túneles de huachicol en la Miguel Hidalgo; casa en riesgo de colapso

Personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex) trabaja desde la tarde del miércoles en una serie de túneles y perforaciones de hasta ocho metros de profundidad, localizados dentro de un predio ubicado en la calle Gobernador Manuel González Calderón, en la colonia Observatorio, perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, las excavaciones estarían relacionadas con la presunta sustracción ilegal de combustible del ducto que conecta el tramo Azcapotzalco–Barranca del Muerto. Autoridades federales señalaron que, debido a la profundidad y extensión de los túneles, se presume que fueron utilizados para la extracción clandestina de hidrocarburos.

El perímetro fue resguardado por elementos del Ejército Mexicano, mientras el personal de Pemex continúa con los trabajos de inspección. Hasta el momento, las autoridades informaron que no existe riesgo explosivo para la población, aunque indicaron que la estructura de la vivienda donde fueron encontrados los túneles presenta aparente riesgo de colapso debido a las perforaciones, por lo que la calle permanece cerrada al cruce con la lateral de avenida Observatorio.

Final feliz: Familia y vecinos rescatan a abuelito de 95 años en Azcapotzalco

Un hombre de 95 años de edad fue localizado deambulando por calles de la alcaldía Azcapotzalco durante la madrugada de este jueves. Una familia que se encontraba por la zona lo observó caminando sin rumbo y visiblemente desorientado, por lo que decidió acercarse para brindarle ayuda.

Los testigos, al percatarse de que no recordaba con claridad cómo regresar a su hogar, llamaron a sus familiares y solicitaron el apoyo de una patrulla. Mientras esperaban el auxilio, vigilantes de una unidad habitacional sobre la avenida El Rosario lo resguardaron en un área segura, ofreciéndole café y compañía. El hombre comentó que vive al sur de la Ciudad de México, en la zona de Villa Coapa, por lo que se presume recorrió una larga distancia.

Tras varios minutos de espera, alrededor de las 2:30 de la madrugada, arribaron sus familiares, quienes agradecieron el apoyo brindado por los vecinos y elementos de seguridad. Finalmente, el adulto mayor fue trasladado de vuelta a su hogar, sano y salvo

