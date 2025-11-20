¡Policías al rescate! Ayudan a mujer a dar a luz en su casa en la alcaldía Miguel Hidalgo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ayudaron este miércoles 19 de noviembre a una mujer a dar a luz dentro de su casa, en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo. El hecho ocurrió cuando el C2 Poniente emitió una alerta por una mujer con fuertes dolores en el abdomen en una vivienda ubicada en las calles Gobernador José Ceballos y Alatorre.

Al llegar, los policías hablaron con un hombre de 32 años, quien explicó que su esposa, con ocho meses de embarazo, había comenzado el trabajo de parto.

Ante la inminencia del nacimiento, los oficiales colocaron a la mujer en una cama y, utilizando sus conocimientos de primeros auxilios, asistieron el alumbramiento. Minutos después, recibieron al bebé y verificaron que tanto él como su mamá respondieran adecuadamente mientras esperaban apoyo médico.

Una joven madre en labor de parto fue atendida por policías de la @SSC_CDMX, quienes acudieron a su hogar en la alcaldía Miguel Hidalgo y le ayudaron a dar a luz a su bebé.



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 20, 2025

Paramédicos trasladaron a la mujer y al recién nacido a un hospital, donde recibieron atención especializada. El esposo agradeció la pronta intervención de los policías, quienes actuaron para salvaguardar la vida de ambos.

Mujeres policías ayudaron en otro parto en Miguel Hidalgo el 26 de octubre de 2025

En un hecho similar ocurrido el 26 de octubre, mujeres oficiales adscritas a la Policía Auxiliar (PA) apoyaron a una joven de 22 años que entró en labor de parto cuando viajaba en un vehículo en la colonia Anzures, también en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los hechos se registraron entre Tolstoi y Mariano Escobedo, cuando un conductor pidió ayuda a las policías. Al notar que el nacimiento era inminente, las oficiales acomodaron a la mujer en el asiento trasero y asistieron el alumbramiento. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la mamá y al bebé para posteriormente trasladarlos a una unidad médica.

#BoletínSSC | #ApoyoEnParto | Mujeres oficiales de la #PolicíaAuxiliar, de la #SSC, ayudaron a una mujer embarazada que entró en labor de parto cuando se trasladaba en un vehículo particular, en calles de la @AlcaldiaMHmx.



— SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 26, 2025

Elementos están capacitados para auxiliar emergencias

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina destacó que sus elementos cuentan con capacitación en primeros auxilios y pueden intervenir en situaciones de riesgo. También pidió a la ciudadanía solicitar apoyo a la policía más cercana o llamar al 911 ante cualquier emergencia.