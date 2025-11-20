¿Qué línea va lenta? Avance de trenes del Metro CDMX EN VIVO, 20 de noviembre de 2025
¿Se te hace tarde? Recuerda que este 20 de noviembre es el Desfile por el Aniversario de la Revolución Mexicana; habrá cambios en el Metro CDMX.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX para que tomes tus precauciones al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 20 de noviembre de 2025.
EN VIVO
¿Está abierta la estación Zócalo?
Debido al desfile militar del 20 de noviembre, la estación Zócalo y la estación Allende de la Línea 2 están cerradas hasta nuevo aviso. Si requieres llegar al Centro Histórico, puedes hacerlo por medio de las estaciones:
- Pino Suárez de Línea 1 y Línea 2.
- San Juan de Letrán de Línea 8.
- Bellas Artes de Línea 2 y Línea 8.
#AvisoMetro: Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Allende de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso.— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 20, 2025
Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez (L1 y L2), San Juan de Letrán (L8) y Bellas Artes (L2 y L8).
Toma previsiones. pic.twitter.com/IMoHtZdx1q