¿CU o Zócalo? La Generación Z define dónde marchará este 20 de noviembre en CDMX

A horas de las movilizaciones previstas para este 20 de noviembre, la Generación Z enfrenta un dilema, ¿la marcha arrancará en el Ángel y avanzará al Zócalo como se anunció originalmente, o será reubicada a Ciudad Universitaria?

La falta de claridad se produce en un contexto tenso, marcado por los choques del 15 de noviembre, donde la represión policial dejó más de un centenar de lesionados y encendió aún más la indignación juvenil.

¿En CU o Reforma? Esto se sabe sobre la marcha de la generación Z

Mientras el desfile de la Defensa modificó su tradicional recorrido para evitar cruces con protestas, la llamada marcha contra la inseguridad, la impunidad y la violencia política continúa en el aire.

La ruta oficial mantiene el arranque a las 11:00 en el Ángel de la Independencia, con destino final en el Zócalo. Sin embargo, convocatorias alternas impulsadas por colectivos estudiantiles proponen movilizarse en CU desde las 9:00 o 10:00 horas, partiendo de la Biblioteca Central hacia Rectoría.

🇲🇽 ¡Atención! 🇲🇽



Este es el momento de demostrar que México no se dobla.



Nos vemos en la UNAM para marchar con fuerza, con dignidad y con la voz firme de quienes aman a su país.



📣 ¡Todos a la marcha! 📣#GeneraciónZ#MARCHAUNAM #MARCHAENLAUNAM#Comparte #viralpost pic.twitter.com/PnXRSD34zF — ✨Lucy Sky✨ (@Moonlight_Blue4) November 17, 2025

Marcha por el 20 de noviembre genera temor por confrontaciones

El punto crítico está en la zona centro. El desfile militar partirá del Zócalo a las 10:00 horas y avanzará por 5 de Mayo, Eje Central, Avenida Juárez y Reforma, un trayecto más corto que otros años pero que coincide con el paso previsto de la Generación Z, que seguiría Reforma–Juárez–Eje Central en sentido contrario.

Para muchos jóvenes, esta superposición no es casual: temen que cualquier contacto entre ambas movilizaciones se convierta en una nueva oportunidad para que la autoridad “criminalice” la protesta juvenil, como ocurrió el 15 de noviembre.

Esa memoria reciente está influyendo directamente en quienes hoy proponen mover todo a CU, un espacio donde sienten mayor control y menor riesgo de provocaciones externas.

Solicitamos tu apreciable RT a esta publicación.



Lo del 15 de noviembre solo fue el inicio ¡México no se rinde!



Ayúdanos a compartir pic.twitter.com/3YnbiwY54U — Generación Z 🇲🇽 (@GeneracionZmx_) November 17, 2025

¿Por qué CU podría convertirse en la sede principal de la Generación Z?

Entre las razones que impulsan el cambio destaca la percepción de manipulación: algunos grupos señalan que “actores políticos” buscan infiltrarse en la marcha del Zócalo, lo que dividiría al contingente y diluiría el mensaje original contra la inseguridad.

En contraste, CU es vista como un punto neutral, con simbolismo estudiantil y la posibilidad de organizar brigadas internas de seguridad, rutas más cortas y mayor protección ante encapsulamientos.

#AlertaVialFIA | ¡Atención, CDMX!



Este 20 de noviembre se realizará otra Marcha de la #GeneraciónZ, y así quedará la ruta y las alternativas viales para que te organices a tiempo.https://t.co/hUg2zsw9wG pic.twitter.com/KL7tq2q0ss — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 19, 2025

Afectaciones viales y movilidad para quienes sí marcharán este 20 de noviembre

Independientemente de dónde se concentre el mayor contingente, las afectaciones viales serán amplias entre las 9:00 y las 16:00 horas. Se prevén cierres en Reforma, Eje Central e Insurgentes, así como desvíos de Metrobús.

Las autoridades recomiendan evitar estaciones como Zócalo, Bellas Artes y Hamburgo, y considerar hasta una hora adicional en traslados.