Ejecutan a joven de 21 años de varios disparos en la colonia Ejército Oriente

La madrugada de este martes, un joven de 21 años fue ejecutado de un disparo en la cabeza en la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón, en la alcaldía Iztapalapa. El cuerpo de la víctima, quien murió instantáneamente, fue hallado sobre la cinta asfáltica, en el oriente de la Ciudad de México (CDMX).

Lo que siguió fue un operativo policial que, gracias a las cámaras del C2 Oriente, llevó a la detención de un sospechoso de 20 años con un extenso historial criminal por robo y narcotráfico.

¿Qué pasó en la colonia Ejército Oriente, Iztapalapa?

La emergencia se activó por los operadores del C2 Oriente, quienes reportaron una persona lesionada en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Sitio de Izúcar.

Al llegar, paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) confirmaron el deceso de la víctima. El hombre de 21 años murió a causa de un proyectil de arma de fuego en el occipital (la parte posterior del cráneo). El área fue acordonada y se solicitó la intervención de los servicios periciales de la Fiscalía capitalina.

Inmediatamente después del crimen, los operadores del C2 Oriente realizaron un seguimiento exhaustivo a través de las cámaras de videovigilancia de la zona. Mediante esta acción, lograron ubicar a un posible responsable sentado en una banqueta, a pocas calles del homicidio, en la esquina de Pablo Mena y Escuadrón Trujano.

Al notar la presencia policial, el sujeto intentó huir, pero fue interceptado metros adelante. Durante la revisión, le hallaron 31 bolsitas de plástico transparente con aparente marihuana y dinero en efectivo.

#BoletínSSC | #DETENIDO | En seguimiento a un reporte de agresiones con disparos de arma de fuego en contra de un joven que perdió la vida en calles de la colonia #EjércitoDeOriente #ZonaPeñón, de @Alc_Iztapalapa, personal de la #SSC en coordinación con los monitoristas del #C2… pic.twitter.com/IiwydpXM1V — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 20, 2025

Presunto homicida tiene 20 años y cuenta con historial delictivo

El hombre detenido, de 20 años de edad, tiene un extenso historial delictivo que lo vincula a la operación de células de narcomenudeo y robo en la zona oriente. Un cruce de información reveló lo siguiente:



Ingresos a Prisión: Cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en los años 2024 y 2025, ambos por Delitos contra la salud .

Cuenta con de la Ciudad de México, en los años 2024 y 2025, ambos por . Robo con Violencia: También registra dos presentaciones ante el Ministerio Público (2021 y 2022) por el delito de robo a transeúnte con violencia.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Será esta autoridad la que determine su situación jurídica y su posible relación con el homicidio del joven de 21 años.