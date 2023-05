¿Está en riesgo compra de Banamex por caso de Grupo México?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la ocupación temporal de las instalaciones de ferrocarriles del Sur, propiedad de Grupo México Transportes, realizada el viernes pasado, y aseguró que no se trata de una expropiación, al ser una concesión. Agregó que esto no está relacionado con el interés de Germán Larrea en la compra de Banamex.

En la conferencia matutina presidencial de este lunes 22 de mayo de 2023, el mandatario rechazó que esta acción esté relacionada con un problema personal con el empresario mexicano o por el interés del magnate en adquirir el banco manejado por CitiGroup.

“Esto no tiene nada que ver con la operación que están haciendo para comprar Banamex, no. No hay ningún problema en el caso del banco. No es un asunto personal, no es un pleito con Germán Larrea. Ojalá comprendan otros empresarios y quienes no están de acuerdo con nosotros. Ojalá y en un momento de sensatez piensen que un gobernante tiene que representar a todos y que tiene que cuidar el interés público”, sentenció AMLO.

AMLO defiende ocupación temporal de instalaciones de Grupo México



El mandatario dio detalles sobre esta operación y agregó que incluso hubo una negociación con los empresarios. Rechazó que se trate de una expropiación, ya que no se trata de propiedad privada.

“Grupo México tiene una concesión. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación”, declaró el presidente de México.

Así fueron las negociaciones con Grupo México, explicó AMLO

AMLO señaló que sostuvo varias reuniones con Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México, para hablar sobre la recuperación de los tres tramos ferroviarios. Sin embargo, en cierto momento, aseveró que el proceso se detuvo, y que incluso le dejaron de contestar el teléfono al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“Llegó un punto al que ya no le contestaban al Secretario de Gobernación y eso está mal porque antes eso era distinto, pero la vía que es de la nación, va a regresar al dominio de la nación. Por seguridad nacional y por interés público y es completamente constitucional y legal. Ya estaba a punto de firmarse el acuerdo, en este caso, el decreto. Y estaban, pienso yo, mal aconsejados”, explicó el presidente.

Destacó que el día que firmarían el decreto sostenía una comida con el empresario, pero detuvo la expedición del documento porque “es de mal gusto. ¿cómo va a venir a comer y ese día se da a conocer el decreto?”, le expresó a Adán Augusto López.

Explicó que la intervención de elementos de la Secretaría de Marina en las instalaciones de Ferrosur es para “que no haya un sabotaje” y no para que la empresa deje de operar.