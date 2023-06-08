¿Una etapa nueva? AMLO buscará reunirse con consejeros del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su conferencia de prensa de este jueves 8 de junio, adelantó que podría reunirse con consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Palacio Nacional con el propósito de que se trabaje con imparcialidad y se garantice la democracia.

"Hay la posibilidad de una reunión, con los consejeros del INE, en Palacio, yo los voy a invitar, todo esto para intercambiar puntos de vista con el propósito de que el INE actúe con imparcialidad, que se garantice la democracia, que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya fraude electoral, que podamos empezar una etapa nueva (...)", dijo AMLO.

Posteriormente, el presidente López Obrador señaló que el objetivo es que no haya fraudes en los próximos comicios, pues antes los INE habían servido para justificar y legitimar fraudes electorales; en ese sentido, recordó las elecciones presidenciales del 2006 y del 2012.

AMLO aprueba decisión de Guadalupe Taddei de bajarse el sueldo

El jefe del Ejecutivo vio con buen ojo la decisión de la comisionada presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sobre bajarse el sueldo; con ese ajuste su sueldo mensual neto es de 120 mil 392 pesos, es decir, menos que el presidente.

"Me gustó mucho la decisión de la nueva presidenta del INE, de bajarse su sueldo, ¿por qué no lo hizo el anterior?", mencionó AMLO.

Esta no es la primera ocasión en la que AMLO celebra y reconoce la decisión de la presidenta del INE, pues después del anuncio de Taddei dijo: “Por eso aquí aprovecho para celebrar que la nueva presidenta del INE ya se redujo el sueldo”.

TEPJF amonesta públicamente a AMLO por incumplir medidas cautelares del INE

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) amonestó a AMLO por la conferencia mañanera del pasado 27 de marzo en donde, a pesar de las advertencias del INE sobre eliminar los fragmentos donde hablaba sobre las elecciones 2023, consideró que no se respetó la petición y por ende lo sancionó.

