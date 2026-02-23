Misiles, minas y tanques: El arsenal de guerra con el que “El Mencho” militarizó al CJNG

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue abatido por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano; sin embargo, su baja está lejos de ser solo la del narcotraficante más importante del mundo, sino que además se trataba de un criminal con una esencia bélica sin precedentes. Su mayor impacto en el país fue la transformación radical del narcotráfico a través de una militarización sin precedentes.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó de ser una simple organización de trasiego de drogas para convertirse en un ejército paramilitar con capacidad para desafiar abiertamente al Estado mexicano.

El poder de fuego del CJNG; así es su arsenal

El sello distintivo de la organización fundada por Oseguera Cervantes fue su arsenal. La violencia extrema se sostuvo mediante la adquisición de equipo táctico y armas de destrucción masiva que antes eran exclusivas de los conflictos bélicos internacionales.

David Saucedo, consultor en seguridad, detalla la magnitud de este armamento: “Misiles tierra-aire, fusiles de asalto, minas antipersonas y tanques con blindaje hechizo para poder confrontar a las fuerzas y corporaciones de seguridad pública”.

El uso de vehículos blindados de manera artesanal, conocidos como “monstruos”, y el adiestramiento táctico estricto para sus sicarios, les permitieron ejecutar ataques de alto impacto, como el perpetrado contra Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

“El Mencho": De policía municipal a líder global

El acceso a este nivel de armamento y organización tiene raíces en la propia biografía de “El Mencho”. Nacido el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, inició su carrera criminal vendiendo drogas en Estados Unidos. Tras su deportación en 1992, regresó a México y trabajó como policía municipal en Tomatlán, Jalisco.

Esa experiencia en las fuerzas del orden precedió su integración al “Cártel del Milenio” (o Matazetas). Fortalecido por su alianza con “Los Cuinis” —hermanos de su esposa—, terminó fundando el CJNG.

La red de armas del #CJNG no solo pretendía venderles un tanque de guerra, sino que engañó al gobierno de Tanzania para lograrlo.

Estructura piramidal y expansión del CJNG

A diferencia del modelo horizontal histórico del Cártel de Sinaloa, el CJNG implementó un sistema piramidal altamente jerarquizado con “El Mencho” en la cima. Su crecimiento se basó en un modelo similar al de franquicias, otorgando armas y respaldo a grupos locales extremadamente violentos, como “La Barredora” en Tabasco.

Este modelo expansivo le permitió tener presencia en cinco continentes y dominar el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo. Su poderío alcanzó su punto máximo recientemente, al aprovechar la guerra interna en el Cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

“El Cártel Jalisco aprovechó este vacío que iba dejando el Cártel de Sinaloa y empezó a capturar territorios y rutas comerciales”, puntualiza Saucedo.

Hoy, tras la muerte de su líder fundador, el control de este vasto arsenal y de las rutas de narcotráfico queda en disputa. Los especialistas advierten que la sucesión podría desatar una nueva ola de enfrentamientos violentos en el país.