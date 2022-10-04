Arranca el primer proyecto en producción de baterías para coches eléctricos

Este lunes se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra de las instalaciones que la empresa canadiense Bombardier Recreational Products (BRP) construirá en Querétaro para fabricar baterías para vehículos y para producir motocicletas eléctricas.

A través de un comunicado, la Cancillería informó que este es un proyecto que forma parte de la cartera de atracción de inversiones de la Dirección General de Impulso Económico Global (DGIEG) de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería.

A la ceremonia de primera piedra asistió, en representación del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de la subsecretaria, Martha Delgado, el director general de Impulso Económico Global, Iker Jiménez Martínez.

También estuvieron presentes el presidente de Powersports Group, Sandy Scullion; el director de Planta Querétaro BRP, Mario Gebetshuber; el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark; y el secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Querétaro, Marco del Prete.

La inversión de BRP asciende a un total mayor a mil 300 millones de pesos, y generará más de 520 empleos directos y miles de empleos indirectos.

Primera inversión en México para fabricación de baterías eléctricas.

Cobra relevancia al ser la primera inversión anunciada en México para producción de baterías para vehículos eléctricos.

BRP tiene presencia en México desde 2007 y a partir de ese momento ha ampliado sus capacidades para hacer de nuestro país su núcleo de producción global. Actualmente, alrededor del 70% de sus empleados a nivel mundial labora en una de las cuatro plantas que tiene en territorio nacional, desde las que exporta a más de 120 países.

En la nueva planta se producirán los dos primeros modelos de motocicletas eléctricas de dicha marca, así como baterías para EVs, a fin de cumplir el objetivo de que al menos el 50% de las unidades vendidas en el año 2035 sean eléctricas.

Dicha proyección coincide con las prioridades de la Dirección General de Impulso Económico Global, la cual, desde junio de 2021, funge como la agencia de atracción de inversiones y promoción internacional del Gobierno de México.

Es importante destacar que la DGIEG y BRP, en conjunto con más de 165 actores del ámbito empresarial, industrial y académico, han colaborado en el Grupo de Trabajo México-Estados Unidos para la Electrificación del Transporte, iniciativa impulsada por la Cancillería en coordinación con la Universidad de California.

“Este es, sin duda alguna, un hito para la industria nacional, y sirve como un referente para los proyectos ambiciosos que estamos implementando para que esta transición se vuelva una realidad”, aseguró Iker Jiménez.