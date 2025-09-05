Retiran cámaras en baños de Prepa 11 de la UdeG tras polémica en redes

Un video que circula en redes sociales mostrando cámaras de videovigilancia en los baños de la Prepa 11 de la Universidad de Guadalajara (UdeG) desató controversia entre estudiantes y usuarios de internet. La grabación generó dudas sobre la privacidad de los alumnos y provocó una ola de críticas hacia la institución.

Algunos estudiantes comentaron que las cámaras se colocaron para frenar actos de vandalismo. Jasiel Uriel, alumno del plantel, explicó que conocía su ubicación y que, según su experiencia, no apuntaban a los sanitarios: “A mí no se me hace mal la cámara en el baño de hombres porque está en una posición donde no se ve nada indebido. Solo se ve el acceso y los lavamanos”.

🔴#IMPORTANTE | Les compartimos este adelanto de la denuncia en redes sociales de la instalación de cámaras de seguridad en los baños de la preparatoria 11 de la UDG. Autoridades aclararon que fueron instaladas por temas de seguridad.



Con información: @jlorecita27 pic.twitter.com/sHVAKDWMeS — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 4, 2025

Autoridades responden y retiran cámaras de vigilancia en los baños

Ante la polémica, Felipe de Jesús Oseguera Barragán, director de la Preparatoria 11, informó que decidieron retirar las cámaras para evitar mayores conflictos. Aclaró que el objetivo de la instalación era reforzar la seguridad y prevenir delitos dentro de las instalaciones.

El director detalló que la cámara fue colocada en mayo de este año y no se encontraba en pleno funcionamiento: “Está situada exclusivamente para grabar el acceso y los lavamanos. No apunta a los sanitarios. La intención es tener más herramientas de seguridad y prevenir incidentes”.

Luego de que se hiciera viral una denuncia por parte de alumnos de la prepa 11 donde señalaban que había cámaras en los baños de hombres que vulneraban la privacidad, la @udg_oficial se pronunció al respecto a través de un comunicado. pic.twitter.com/9P6Fu0yNy7 — Ricardo García (@RiGarciaJal) September 4, 2025

Compromiso con la seguridad escolar

La dirección del plantel aseguró que la integridad física de los estudiantes nunca estuvo en riesgo e invitó a la comunidad a verificar el lugar donde estaba colocada la cámara. Asimismo, reiteraron su compromiso de fortalecer las medidas de vigilancia en áreas comunes, sin comprometer la privacidad de los alumnos.

En redes sociales hubo un amplio debate sobre la necesidad de cámaras en las escuelas y los límites entre seguridad y privacidad. Mientras algunos estudiantes apoyan la medida como estrategia de prevención, otros señalan que estas prácticas deben estar claramente reguladas y supervisadas para evitar abusos o actos vandálicos.