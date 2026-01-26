Asesinan en Azcapotzalco a Christian David López, “El Mutante”, peleador de MMA

La violencia alcanzó al peleador, Christian David López, mejor conocido en el mundo de las Artes Marciales Mixtas como "El Mutante".

El luchador, quien combinaba su pasión por el octágono con el comercio de suplementos deportivos, fue víctima de un ataque armado este fin de semana, dejando a la comunidad deportiva y a sus vecinos en shock.

Este fin de semana, el luchador Christian David López, alias "Mutante", perdió la vida tras recibir un impacto de arma de fuego en Azcapotzalco. pic.twitter.com/QjLEOJeiP2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2026

Asesinan a peleador en Tianguis de Azcapotzalco

Los hechos ocurrieron mientras Christian se encontraba en su puesto de venta dentro del tianguis que se instala en la colonia Nextengo, específicamente en el cruce de Ferrocarriles Nacionales y la calle 5 de Febrero.

Ante la mirada de clientes y otros comerciantes, el deportista fue sorprendido por dos sujetos que no le dieron oportunidad de defenderse, convirtiendo una mañana de trabajo en una escena de crimen.

Atacantes del peleador se disfrazaron del repartidores

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, la agresión fue directa. Se habla de dos hombres que viajaban en una motocicleta disfrazados de repartidores de comida; uno de ellos, según los primeros reportes, portaba una mochila como la que utilizan los distribuidores por aplicación para pasar desapercibido entre la multitud.

Tras disparar contra el peleador, los atacantes huyeron rápidamente por las calles de Azcapotzalco , sin que hasta el momento se tenga rastro de su paradero.

Christian López, luchador de MMA, fue asesinado a balazos por un sicario que fingió ser repartidor para acercarse a él.n tianguis de la @AzcapotzalcoMx, donde Christian vendía 💊

Presunta represalia por negarse a pagar "derecho de piso" al grupo criminal "Los Mal Portados". 🔫😠 pic.twitter.com/kDdlYSFJw5 — Operaciones Especiales México (@opespecialesmx) January 26, 2026

La causa del ataque sería debido a extorsión

Aunque las autoridades investigan todas las líneas, ha trascendido que Christian David podría haber sido víctima de las bandas de extorsionadores que operan en la alcaldía.

De acuerdo a algunos testigos, el peleador de MMA ya había recibido amenazas previas para pagar el "derecho de piso" por su negocio de suplementos en la colonia Santa Apolonia. Este cobro de cuotas ha golpeado duramente a los comerciantes de la zona en los últimos meses.

Movilización policial y servicios de emergencia por el asesinato de Christian López

Tras las detonaciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos llegaron al sitio para atender la llamada de auxilio. Debido a la gravedad de los impactos, Christian perdió la vida casi de manera instantánea.

La zona fue acordonada para que los peritos pudieran recolectar las evidencias necesarias e iniciar la carpeta de investigación por homicidio doloso.