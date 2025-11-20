Rodrigo Isidro Ricárdez, un joven estudiante de Veterinaria de 20 años, fue asesinado en Villahermosa, Tabasco, luego de que presuntamente policías le dispararan tras no detenerse en un retén.

Su familia asegura que el caso fue manipulado durante horas y que las autoridades no han ofrecido avances claros en la investigación.

¿Qué ocurrió la noche en que fue asesinado Rodrigo en Tabasco?

El 14 de noviembre, Rodrigo regresaba del rancho de sus padres, donde trabajaba diariamente. Días antes había denunciado el robo de caballos, un hecho que, según su familia, pudo deberse a tensiones con personas de la zona.

Cuando se dirigía a casa, una patrulla comenzó a seguirlo sin que hasta ahora se conozca el motivo. De acuerdo con la versión de sus familiares, el vehículo del joven terminó chocando contra un poste y ahí mismo recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza.

“Ya viene inerte, lo acribillan allá. Se sabe que allá le pegaron el tiro en la cabeza y le pegaron un tiro en la mano, después un balazo en el pecho” narró Lucio Isidro, papá de Rodrigo, mientras señalaba la zona de la tragedia.

Familia pide justicia por asesinato de Rodrigo; habrían manipulado la escena

Al no tener noticias suyas, sus padres comenzaron a llamarlo sin respuesta. Pasaron cerca de doce horas antes de que les avisaran que Rodrigo había muerto.

Su familia afirma que durante ese lapso la escena fue manipulada y que incluso intentaron justificar el crimen sembrándole un arma.

Su madre lo recuerda como un joven dedicado al rancho y lleno de proyectos. Su hermana señala que, incluso después de su muerte, no se realizaron a tiempo los exámenes y procedimientos básicos que establece el protocolo para estos casos.

Tabasco sin justicia: la impunidad que impera

A pesar de la gravedad del caso, la investigación sigue sin ofrecer resultados concretos. No hay detenidos y los elementos señalados continúan sin enfrentar consecuencias.

La familia acusa encubrimiento y exige que el proceso se realice sin manipulación ni dilaciones.

Ante la falta de respuestas, la familia de Rodrigo convocó a una movilización este sábado para visibilizar el caso y exigir que se esclarezca el homicidio, pues buscan evitar que el expediente quede archivado como de costumbre en un país donde impera la injusticia.