Ataque en bautizo en Puebla deja cuatro muertos: lo que se sabe del caso

La madrugada de este domingo 12 de octubre, una celebración familiar se convirtió en una escena de horror en el municipio de Huejotzingo, Puebla. Un grupo armado irrumpió en un bautizo y abrió fuego contra los asistentes, dejando como saldo cuatro personas sin vida y al menos tres heridas.

Ataque en bautizo de Puebla ocurrió durante baile: Esto se sabe del caso

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos se registraron en la comunidad de San Luis Coyotzingo, sobre las calles Alameda y Miradores, donde decenas de personas participaban en un baile organizado como parte del festejo del bautizo.

Según testigos, alrededor de 12 hombres armados, que viajaban en tres camionetas, arribaron al lugar y comenzaron a disparar de manera directa contra los asistentes.

Los primeros momentos del ataque estuvieron marcados por el pánico y la confusión, mientras los invitados buscaban refugio entre mesas, sillas y vehículos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que los agresores portaban fusiles de asalto y que huyeron inmediatamente después del ataque, dejando tras de sí una escena de caos y múltiples víctimas.

¡ALERTA! 🚨‼️Grupo ARMAD0 interrumpe un bautizo en Huejotzingo, ASES1NA a cuatro personas y deja varios HERID0S. Esto es lo que se sabe. 👇



https://t.co/5NRpYe0WuQ — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) October 12, 2025

¿Quiénes son las víctimas por el ataque en bautizo de Puebla?

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y servicios de emergencia. Los paramédicos confirmaron la muerte de cuatro personas, identificadas como Yaneli N., Juan Carlos N., Edwin N. y Aylin N., mientras que otras tres resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de Huejotzingo y San Martín Texmelucan para recibir atención médica.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras los peritos realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Autoridades de Huejotzingo investigan causas del ataque

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del ataque, aunque no se descarta que esté relacionado con conflictos entre grupos criminales que operan en la zona. Vecinos de la comunidad exigieron mayor presencia policiaca y expresaron temor por posibles represalias.

La Fiscalía de Puebla abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado y lesiones, mientras continúa la búsqueda de los responsables. El violento ataque en un evento familiar refleja, una vez más, el clima de inseguridad que golpea a diversas regiones del estado.