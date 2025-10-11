Mueren trabajadores tras quedar atrapados en obra de alcantarillado en Ciudad Obregón

Mueren tres personas trabajadoras cuando quedaron atrapados mientras realizaban trabajos en un sistema de alcantarillado, ante lo ocurrido, bomberos y cuerpos de rescate acudieron a un llamado de emergencia en Ciudad Obregón, Sonora.

Mueren tres personas mientras realizaban trabajaos de alcantarillado

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades locales, tres trabajadores de una empresa constructora perdieron la vida en el lugar, mientras que uno más fue rescatado con vida y trasladado en estado crítico a un hospital para recibir atención médica especializada.

Los hechos ocurrieron cuando los empleados descendieron aproximadamente siete metros de profundidad para continuar con labores dentro de una obra relacionada con la red de drenaje.

Sin embargo, durante el proceso, algo salió mal, lo que provocó que los trabajadores quedaran atrapados y perdieran la vida.

Elementos del cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Cajeme se movilizaron de inmediato para atender la situación, utilizando equipo especializado para acceder al sitio y recuperar a las víctimas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas del incidente, aunque las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar qué originó el accidente y si se cumplieron las medidas de seguridad establecidas en este tipo de obras.

La zona fue resguardada por personal de seguridad mientras se llevaban a cabo las labores de rescate y recuperación.