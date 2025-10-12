El tigre de bengala, que escapó del zoológico Parque Animalia en Xicotepec, Puebla, fue encontrado muerto, confirmó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El felino se fugó derivado de los daños en las instalaciones del recinto a causa de las fuertes lluvias registradas en la zona, de acuerdo con las autoridades.

¿Dónde encontraron al tigre de bengala que se escapó del zoológico Parque Animalia?

La Profepa informó que en la madrugada de hoy, el tigre fue localizado por personal del zoológico, sepultado entre los escombros que dejaron las inundaciones.

En un mensaje detalló que, de acuerdo con la administración del zoológico, el felino quedó atrapado debajo de raíces y troncos de árboles que fueron arrastrados por la corriente que afectó al parque, pero el ejemplar fue localizado sin vida.

No obstante, señaló que personal de la Profepa confirmará la identidad del cadáver con los registros oficiales, así como la causa oficial de su muerte.

Autoridades pidió no intentar detener o herir al tigre de bengala antes de su muerte

Luego de darse a conocer la fuga del tigre de bengala del zoológico Parque Animalia, ubicado en el municipio de Xicotepec, la Profepa pidió a la ciudadanía evitar acercarse, o intentar atrapar y/o herir al ejemplar.

Explicó que su escape ocurrió ante las lluvias en la Sierra Norte de Puebla, el Parque Animalia tuvo daños graves en sus instalaciones que provocaron la fuga de los ejemplares resguardados.

Sin embargo, aunque se logró evitar el escape de los animales, un ejemplar de tigre de bengala de aproximadamente 130 kilogramos se escapó.

“Ante la fuga de un ejemplar de tigre de bengala del zoológico Parque Animalia, ubicado en el municipio de Xicotepec, en Puebla, pedimos a la ciudadanía evitar acercarse, cazarlo o herirlo”, publicó en X.

Ante ello pidió a la población que no intentara capturarlo o ahuyentarlo, mucho menos herirlo o cazarlo. Y, en caso de verlo, resguardarse en un lugar seguro y llamar al número de emergencias 911.

Previo al hallazgo, un equipo de veterinarios especializados, con apoyo de personal de Marina y elementos de seguridad del municipio y del estado, realizaron labores de búsqueda de ejemplar.

