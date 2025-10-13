¡Caos en la Chamapa-Lechería! Auto de lujo se estrella con tráiler y deja dos heridos

Un accidente automovilístico ocurrido la tarde de este domingo en la autopista Chamapa-Lechería dejó como saldo al menos dos personas lesionadas y severas afectaciones viales en el sentido hacia Atizapán de Zaragoza.

El percance involucró a un vehículo Lamborghini azul, un auto compacto Nissan y un tráiler, lo que ocasionó el cierre total de los carriles durante varios minutos y una fila de vehículos que se extendió por varios kilómetros.

Choque de Lamborghini con tráiler deja autopista colapsada

De acuerdo con reportes preliminares, el Lamborghini impactó por alcance al Nissan, que fue empujado hacia adelante y golpeado en la parte trasera.

En medio del incidente, el tráiler que circulaba por el mismo carril alcanzó a rozar el costado del auto deportivo, generando daños materiales de consideración.

El choque múltiple se registró pasando la salida hacia la carretera Lago de Guadalupe, en los límites de Cuautitlán Izcalli, lo que complicó las maniobras de rescate y el retiro de las unidades siniestradas.

Automovilistas auxiliaron a los heridos en autopista Chamapa-Lechería

Testigos que circulaban por la zona descendieron de sus vehículos para auxiliar a los ocupantes del auto compacto, quienes quedaron atrapados tras el impacto. La puerta trasera derecha no abrió por la deformación de la carrocería, mientras que el costado izquierdo quedó pegado a la valla de contención.

Momentos después arribaron paramédicos y elementos de emergencia, quienes atendieron a los lesionados y los trasladaron a una unidad médica cercana. Se informó que las heridas eran de carácter menor.

Investigan accidente en el que estuvo involucrado un Lamborghini

Los tres vehículos involucrados contaban con seguro vigente, por lo que las aseguradoras se harán cargo de los daños materiales y de los gastos médicos de los afectados.

Elementos de la Fiscalía Especializada realizaron los peritajes correspondientes para determinar la responsabilidad de los conductores en el siniestro.

La vialidad fue completamente liberada alrededor de las 16:00 horas, tras el retiro de las unidades y la limpieza del pavimento, lo que permitió reanudar la circulación con normalidad.