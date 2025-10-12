Tragedia en Morelos: Deslave sepulta vivienda y deja tres muertos, incluida una menor en Amacuzac

Una tragedia de madrugada ha conmocionado a Morelos este domingo 12 de octubre: un grave y violento deslave en Huajintlán, Amacuzac, dejó un saldo de tres personas sin vida, entre ellas una menor de tan solo dos años. La muerte ocurrió luego de que una roca de varias toneladas se desprendiera del cerro y sepultara instantáneamente su vivienda; la magnitud de la emergencia provocó una intensa movilización en la zona afectada.

Vivienda sepultada deja tres muertos en Huajintlán, Amacuzac

El accidente ocurrió alrededor de las 06:30 de la mañana, en la colonia Los Limones, a un costado de la carretera Cuernavaca–Taxco, donde la fuerza del deslizamiento arrasó con parte de la casa de una joven familia.

De acuerdo con los reportes, las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Jesús y Sofía, de 27 y 26 años, junto con su hija menor, mientras que otro de sus hijos logró ser rescatado con vida gracias al apoyo de vecinos que acudieron de inmediato.

Protección Civil y rescatistas trabajaron en la zona mientras se mantiene el riesgo de nuevos derrumbes

Elementos de Protección Civil, la Guardia Nacional, el ERUM y la Cruz Roja trabajaron en el lugar con maquinaria pesada para remover los escombros y recuperar los cuerpos.

Las autoridades implementaron el Plan DN-III-E y acordonaron la zona ante el riesgo de nuevos desprendimientos, ya que el terreno permanece inestable por las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

#Noticias l La Coordinación Estatal de Protección Civil Estatal informó que la mañana de este domingo 12 de octubre se reportó un deslave en la colonia Los Limones, en el poblado de Amacuzac; lamentablemente se registró saldo fatal. Carlos de la Fuente tiene los detalles desde el… pic.twitter.com/epmGdsfN1A — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) October 12, 2025

El coordinador estatal de Protección Civil informó que se mantiene cerrada la circulación en el tramo afectado y se pidió a la población evitar transitar por la zona. Vecinos relataron que tras escuchar el estruendo, en cuestión de segundos la ladera cedió, cubriendo la casa bajo una masa de lodo y piedra.

Tras las fuertes lluvias así fue el deslizamiento de piedras sobre una vivienda en el poblablado de Huajintlán, Amacuzac.



El saldo preliminar es de al menos tres personas sin vida. En el lugar elementos de rescate y Protección Civil continúan laborando y exhortan a la población… pic.twitter.com/u34uXzCipY — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) October 12, 2025

Las autoridades de Morelos realizan un monitoreo constante de la zona serrana de Amacuzac, donde existen otras viviendas en riesgo; los equipos de emergencia permanecerán en el área con el objetivo de evitar una nueva tragedia ante el pronóstico de lluvias continuas para las próximas horas.