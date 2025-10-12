Logo InklusionSitio accesible
Emergencia y caos en Puerto Vallarta: Lluvias dejan más de 300 casas bajo el agua tras lluvias torrenciales

Las lluvias torrenciales en Puerto Vallarta, Jalisco, dejaron más de 300 casas bajo el agua; familias fueron evacuadas ante la emergencia de última hora.

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Con información de: Evaristo Tenorio| TV Azteca Jalisco

La madrugada de este domingo 12 de octubre, Puerto Vallarta despertó en medio de un caos y emergencia. Las lluvias torrenciales de última hora que azotaron las costas de Jalisco provocaron graves inundaciones en al menos 300 viviendas, dejando calles cubiertas de agua y lodo, y obligando a la evacuación de decenas de familias.

¿Qué zonas de Puerto Vallarta resultaron más afectadas por las lluvias torrenciales?

El ingreso de agua y escombros por las severas lluvias afectó severamente colonias como Ixtapa, Mojoneras, Bobadilla, La Floresta, Portales y Parque Las Palmas, donde los niveles de agua alcanzaron hasta un metro de altura.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco instaló un Puesto de Mando centralizado desde el que coordina los operativos junto al Ejército Mexicano y autoridades municipales.

Autoridades y Ejército coordinan rescates y habilitan refugios temporales

Más de 140 elementos de diversas corporaciones participan en las tareas de rescate, remoción de lodo y asistencia a la población.

Equipos del DIF Municipal habilitaron refugios temporales en el albergue Vida Nueva, en la delegación La Lija, y en la Casa Ejidal de Ixtapa, donde se brinda resguardo a las familias que lo han perdido todo.

Los canales Virgen, Contentillo, Rastro, Poetas, Villas Universidad, Mojoneras y Cuc fueron los más afectados por el desbordamiento, provocando la anegación de calles enteras.

Personal de Protección Civil permanece en alerta, evaluando los daños estructurales y monitoreando zonas donde el agua continúa acumulada.

Vecinos relataron que el agua entró de madrugada “como una corriente de río”, sin dar tiempo a rescatar pertenencias; las autoridades piden a la población mantenerse en áreas seguras y evitar cruzar avenidas inundadas mientras continúan los trabajos de recuperación.

El Gobierno de Jalisco confirmó que las labores de rescate seguirán activas las próximas horas, mientras se actualiza el balance oficial de daños y se implementan medidas de apoyo a las comunidades más golpeadas por esta emergencia en Puerto Vallarta.

