Emergencia y caos en Puerto Vallarta: Lluvias dejan más de 300 casas bajo el agua tras lluvias torrenciales

La madrugada de este domingo 12 de octubre, Puerto Vallarta despertó en medio de un caos y emergencia. Las lluvias torrenciales de última hora que azotaron las costas de Jalisco provocaron graves inundaciones en al menos 300 viviendas, dejando calles cubiertas de agua y lodo, y obligando a la evacuación de decenas de familias.

¿Qué zonas de Puerto Vallarta resultaron más afectadas por las lluvias torrenciales?

El ingreso de agua y escombros por las severas lluvias afectó severamente colonias como Ixtapa, Mojoneras, Bobadilla, La Floresta, Portales y Parque Las Palmas, donde los niveles de agua alcanzaron hasta un metro de altura.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco instaló un Puesto de Mando centralizado desde el que coordina los operativos junto al Ejército Mexicano y autoridades municipales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ADIÓS AL MARIGALANTE: EL LEGENDARIO BARCO PIRATA DE PUERTO VALLARTA SE HUNDE TRAS FALLA MECÁNICA

🔴#IMPORTANTE | Abordo de vehículos oficiales, autoridades ayudan en la evacuación de los afectados por las inundaciones en Puerto Vallarta.



Con información: Evaristo Tenorio (@EvaristoTenorio) pic.twitter.com/sULAarSdKC — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 12, 2025

Autoridades y Ejército coordinan rescates y habilitan refugios temporales

Más de 140 elementos de diversas corporaciones participan en las tareas de rescate, remoción de lodo y asistencia a la población.

Equipos del DIF Municipal habilitaron refugios temporales en el albergue Vida Nueva, en la delegación La Lija, y en la Casa Ejidal de Ixtapa, donde se brinda resguardo a las familias que lo han perdido todo.

🔴#IMPORTANTE | Continúan las labores de evacuación en las zonas afectadas de Puerto Vallarta, al momento no se reportan heridos o personas desaparecidas.



Con información: Evaristo Tenorio @EvaristoTenorio pic.twitter.com/nN90aC0R2c — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 12, 2025

Los canales Virgen, Contentillo, Rastro, Poetas, Villas Universidad, Mojoneras y Cuc fueron los más afectados por el desbordamiento, provocando la anegación de calles enteras.

Personal de Protección Civil permanece en alerta, evaluando los daños estructurales y monitoreando zonas donde el agua continúa acumulada.

Vecinos relataron que el agua entró de madrugada “como una corriente de río”, sin dar tiempo a rescatar pertenencias; las autoridades piden a la población mantenerse en áreas seguras y evitar cruzar avenidas inundadas mientras continúan los trabajos de recuperación.

🔴#IMPORTANTE | Elementos de Protección Civil continúan en Av. Parque Las Palmas en Puerto Vallarta auxiliando a las personas que se quedaron atrapadas en las fuertes inundaciones.



Con información: Evaristo Tenorio (@EvaristoTenorio) pic.twitter.com/BaGQ5XtnHK — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 12, 2025

El Gobierno de Jalisco confirmó que las labores de rescate seguirán activas las próximas horas, mientras se actualiza el balance oficial de daños y se implementan medidas de apoyo a las comunidades más golpeadas por esta emergencia en Puerto Vallarta.