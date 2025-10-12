¿Qué pasó con la pareja que quedo en medio de las inundaciones en Poza Rica, Veracruz? Esto se sabe

Las intensas lluvias que azotaron a Veracruz provocaron severas inundaciones en varios puntos del estado, generando escenas de emergencia y daños en viviendas y calles. En Poza Rica, el desbordamiento del río Cazones elevó drásticamente el nivel del agua, atrapando a una pareja de adultos mayores, Esteban e Isabel Lira.

Derivado de las fuertes lluvias en cinco estados del país, el Gobierno federal reporta 41 personas fallecidas: 15 en Veracruz, 9 en Puebla, 16 en Hidalgo y uno en Querétaro. 27 personas continúan desaparecidas.

¿Qué paso con la pareja de adultos mayores que quedaron atrapados en las inundaciones de Veracruz?

Un par de adultos mayores, Esteban e Isabel Lira, fueron rescatados tras quedar atrapados en su vivienda inundada en la colonia 27 de Septiembre, en Poza Rica, Veracruz.

El nivel del agua subió de manera repentina debido al desbordamiento del río Cazones, lo que obligó a la pareja a subir al techo del segundo piso para pedir ayuda.

Martha Elena Lira, hija de los afectados, relató que intentaron evacuar al sonar la alarma alrededor de las 5 de la mañana, pero el nivel del agua los obligó a regresar al interior del inmueble.

Tras varias horas de angustia y con la intervención de los equipos de rescate, los adultos mayores fueron auxiliados y trasladados a un lugar seguro.

Así fue como rescataron a los adultos mayores atrapados en las inundaciones

Por medio de redes sociales se dio a conocer cómo se rescataron a la pareja de adultos mayores que quedaron en medio de las inundaciones tras el desbordamiento de río Cazones.

Joven se arrodilló para rezar tras las inundaciones en Veracruz

Durante estos desastres, el nivel del agua superó el metro de altura en diversas calles de la ciudad, complicando el tránsito y poniendo en riesgo tanto a los habitantes como a sus bienes materiales.

Las redes sociales comenzaron a subir los videos de la tragedia que dejaron las inundaciones. En uno de esos videos se observa como un joven se pone de rodillas sobre el techo de su camioneta que quedó bajo el agua para rezar ante la catástrofe.

#VIDEO | Las fuertes lluvias en Poza Rica, Veracruz, provocaron que las calles estén inundadas. El río Cazones se desbordó y hay un caos. Una de las tantas historias es la de este joven, cuyo video se viralizó. La camioneta en la que se trasladaba quedó en medio de la inundación pic.twitter.com/sKup3AFjIv — El Mañana de Nuevo Laredo (@ElMananaOnline) October 10, 2025

Miles de personas resultaron afectadas, ya sea porque sus hogares quedaron anegados o porque sus vehículos quedaron atrapados por la corriente.