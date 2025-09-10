En entrevista exclusiva con Javier Alatorre, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, compartió un balance de lo que han sido los primeros meses de su administración.

La cual ha estado marcada por retos en materia de seguridad, desarrollo económico y promoción cultural, sabiendo que la entidad es la quinta economía del país.

Estrategia de seguridad: reducción de homicidios en Guanajuato

Uno de los temas centrales de la conversación con el conductor de Hechos Noche, Javier Alatorre, fue la reducción de homicidios dolosos en Guanajuato.

La gobernadora señaló que se trata de un resultado visible de la estrategia implementada desde el inicio de su administración, basada en inteligencia, investigación y coordinación con las autoridades federales y municipales.

Explicó que el reto de la seguridad no se limita al fuero común, sino que está vinculado con delitos de impacto nacional como el robo de combustible, las extorsiones y el crimen organizado.

Por ello, su gobierno trabaja de manera conjunta con todos los niveles para garantizar un entorno más seguro en el estado.

Inversiones en Guanajuato: industria automotriz y nuevos proyectos

Otro de los puntos destacados fue el crecimiento económico. el estado se ha convertido en un polo de atracción de capitales, en particular en el sector automotriz, que es la principal actividad económica de la entidad.

La gobernadora anunció que en lo que va de su administración se han logrado hasta 2 mil 500 millones de dólares en nuevas inversiones, lo que refleja la confianza de los empresarios en el talento de la mano de obra guanajuatense.

Japón continúa siendo el principal socio comercial del estado, marcando una relación estratégica que abre la puerta a más proyectos en el futuro.

Guanajuato: la cuna de la libertad

Durante la entrevista, también se abordó el papel cultural e histórico de la entidad. La gobernadora recordó que Guanajuato es la cuna de la Independencia de México, un estado que no solo es reconocido por su desarrollo económico, sino también por su riqueza histórica, arquitectónica y artística.

En este mes patrio, Guanajuato prepara una agenda de eventos culturales y conmemorativos que recordarán la gesta heroica que dio patria y libertad.

Con casi un año al frente del gobierno estatal, Libia Dennise García subrayó que el objetivo es claro: construir un Guanajuato seguro y con oportunidades para todas las familias.