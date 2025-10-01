Proponen aumentar pena por abandono de bebés recién nacidos en la CDMX

En el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), se presentó este martes 30 de septiembre una reforma al código penal capitalino que contempla una pena de 6 años por abandono a bebés recién nacidos o de una edad inferior al año de edad.

#Política | En el Congreso de la Ciudad de México, se presentó este martes una reforma al Código Penal capitalino que contempla una pena de 6 años de prisión a las personas que abandonen a recién nacidos o de una edad inferior al año de edad. pic.twitter.com/NJ0LNKXHyg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 30, 2025

Y es que los casos de abandono de bebés en vía pública cada vez es mayor, a pesar de los programas sociales y de acompañamiento que operan en la Ciudad de México.

En 2020 se registraron 11 abandonos de niñas y niños menores de un año; para el 2022 la cifra se elevó hasta los 38 abandonos; para 2023 y 2024 se contabilizaron 18 casos y en lo que va del año ya se tienen reportados 8 abandonos.