Bloqueos de agricultores en carreteras dejan fuertes pérdidas de 2,300 mdp a la industria, alerta Canacintra

Escrito por: Alejandra Gómez
Bloqueos en las carreteras realizados por organizaciones de agricultores generaron 2 mil 300 mdp en pérdidas por mercancía no desplazadas, unidades paradas y costos logísticos: Canacintra.

Impacto económico tras bloqueos de agricultores

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) reporta que los recientes bloqueos carreteros realizados por organizaciones de agricultores generaron pérdidas superiores a los 2,300 millones de pesos para la industria mexicana.

Durante más de 72 horas, las rutas estratégicas del Bajío, Occidente y Altiplano se vieron afectadas, causando retrasos en transporte, cancelación de entregas y desabasto temporal de insumos industriales y alimentos básicos.

Las demandas de los productores son: sin maíz no hay comida, pues los manifestantes aseguran sentirse engañados durante las negociaciones con el secretario de Agricultura.

Según Canacintra, estos bloqueos no solo encarecen los costos logísticos, sino que también repercuten directamente en la población, elevando los precios de productos esenciales y provocando cierres parciales en micro y pequeñas empresas.

La Cámara enfatiza que ninguna demanda puede justificarse mediante acciones que paralicen la movilidad nacional o pongan en riesgo la seguridad de las personas.

Canacintra reconoce el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Federal y los productores agrícolas, que ha permitido la liberación gradual de carreteras, y reafirma su disposición al diálogo constructivo.

Durante la mañanera anuncian apoyo a los agricultores

Durante la conferencia mañanera de este 29 de octubre, Julio Berdegué, secretario de Agricultura, explicó que los precios internacionales del maíz son muy bajos actualmente.

Debido a las protestas recientes de los agricultores, sostuvo una reunión y esta madrugada llegaron a un acuerdo para que los gobiernos de los estados y la federación para dar apoyos de 950 pesos por tonelada de maíz para alrededor de 90 mil productores del Bajío.

El secretario de Agricultura aseveró que habrá una ampliación a programas de créditos y seguros para agricultores.

Además, crearán el Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del país, para definir precios de referencia del maíz y promover acuerdos de comercialización.

