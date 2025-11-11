¡Tragedia en Georgia! VIDEO del momento en que un avión militar se desploma con 20 tripulantes

Un avión militar de carga C-130 Hércules de las Fuerzas Armadas de Turquía se estrelló en territorio de Georgia, poco después de despegar de Azerbaiyán, según confirmaron autoridades turcas y georgianas.

En la aeronave de carga viajaban al menos 20 tripulantes turcos, aunque aún no se ha precisado el número de víctimas fatales.

Accidente aéreo en Georgia: s desploma avión militar de Turquía: VIDEO

De acuerdo con la agencia Interpress News de Georgia, este siniestro se registró en la localidad de Sighnaghi, en la región de Kakheti, muy cerca de la frontera con Azerbaiyán. Cade decir que tanto Turquía como Georgia han desplegado equipos de emergencia para llegar al lugar, en donde las condiciones geográficas y climáticas han dificultado el acceso.

El Ministerio de Defensa de Turquía confirmó que el avión transportaba personal y carga militar, e indicó que “las operaciones de búsqueda y rescate se encuentran en curso”.

Accidente aéreo en Georgia: ¿qué se sabe del avión C-130 Hércules?

El Lockheed C-130 Hércules es una aeronave de transporte táctico utilizada por fuerzas armadas de todo el mundo. Su diseño de cuatro motores turbopropulsados permite despegar y aterrizar en pistas no preparadas, lo que lo convierte en un avión clave para misiones logísticas, humanitarias y de combate.

Conforme a Lockheed Martin, fabricante estadounidense del modelo, el avión C-130 puede transportar hasta 92 pasajeros o 19 toneladas de carga; también se utiliza como avión de reconocimiento, reabastecimiento o combate aéreo. Hasta el momento, la empresa no ha emitido comentarios acerca del accidente.

C-130 military cargo plane of Turkish air force crashes in Georgia after departure from Azerbaijan; 20 onboard missing



Turkish, Azerbaijani and Georgian officials are coordinating search and rescue operations, Turkish authorities said. #TurkeyAirForcePlaneCrashed #C130 pic.twitter.com/zRiLVfDrEo — Mukesh (@mkyindian) November 11, 2025

Erdogan y Aliyev expresan condolencias tras accidente aéreo en Georgia

El presidente Recep Tayyip Erdogan interrumpió un discurso en Ankara, luego de ser informado del accidente: “Dios tenga en su gloria a nuestros mártires. Rezamos por ellos y sus familias”, declaró visiblemente afectado.

Después de una conversación telefónica, el presidente turco Erdogan y su homólogo azerbaiyano Ilham Aliyev lamentaron conjuntamente la tragedia, además de que expresaron solidaridad con las familias de los fallecidos. Ambos líderes coincidieron en que la cooperación militar entre sus países “seguirá firme pese a esta dolorosa pérdida”.

El impacto del accidente ha conmocionado a Turquía, país con una larga tradición en operaciones aéreas internacionales. Mientras se investiga la causa del siniestro, la pregunta persiste: ¿fue una falla técnica o un error humano lo que provocó la tragedia?