Intensa jornada en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Balacean a joven en las calles

Una jornada concurrida se vivió en la Zona Metropolitana de Guadalajara, marcada por diversos incidentes en los municipios de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque.

Capturado por desmantelar vehículos en Zapopan

Elementos de la Policía de Zapopan, durante su patrullaje habitual en la colonia Tabachines, lograron la captura de un hombre de 34 años de edad. Los oficiales detectaron al individuo desarmando un automóvil en el cruce de las calles Paseo de los Chopos y Paseo de los Frambuesos. Al notar la cercanía policial, el sujeto intentó escapar, pero fue rápidamente aprehendido por los agentes.

En el sitio, las autoridades aseguraron dos neumáticos y otros implementos, incluyendo herramienta diversa utilizada para la actividad ilícita. Tras una inspección más detallada, se constató que había dos vehículos en proceso de desmantelamiento, y ambos contaban con una denuncia vigente por robo. El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado en el área especializada en robo de automotores, donde se profundizará su investigación.

Hallan a hombre de la tercera edad muerto en la calle

Un llamado de emergencia al número 911 alertó sobre la presencia de una persona inconsciente, lo que movilizó a unidades policiales hacia la colonia Hogares de Nuevo México. Los hechos ocurrieron en la confluencia de las avenidas Las Torres y Guadalajara. Al llegar al punto, los oficiales confirmaron la presencia de un hombre de la tercera edad que yacía inerte sobre el arroyo vehicular.

De inmediato se solicitó la intervención de paramédicos de Cruz Verde, quienes al arribar informaron que el señor ya carecía de signos vitales.

La víctima, que aparentemente era vecino del sector, no presentaba heridas visibles de violencia. Sin embargo, personal de la Fiscalía de Jalisco y peritos forenses acudieron al lugar para recolectar indicios y trasladar el cuerpo al anfiteatro del Servicio Médico Forense, donde se determinarán las causas reales de su deceso a través del dictamen pericial.

Conductor de camioneta derriba arboles y termina volcado

En la colonia Las Águilas, Zapopan, un impactante percance vial requirió la activación de paramédicos y agentes de la Policía Vial. El incidente tuvo lugar en la intersección de las avenidas Sierra de Mazamitla y 18 de Marzo. El conductor de una camioneta de modelo reciente perdió el control, trepó el camellón central de una glorieta, derribó varios árboles y terminó volcado.

El vehículo sufrió daños totales en su parte frontal. Pese a la gravedad del suceso, paramédicos de Cruz Verde confirmaron que no había personas en el interior del automotor. Se presume que el conductor circulaba a exceso de velocidad y logró escapar antes de que arribaran las corporaciones. Al exterior de la unidad accidentada, se encontraron vasos con residuos de bebidas alcohólicas.

Balean a joven en San Pedro Tlaquepaque

Una vez más, las detonaciones de arma de fuego interrumpieron la tranquilidad en San Pedro Tlaquepaque, específicamente en la colonia Nueva Santa María. El ataque ocurrió en el cruce de las calles Santa Virginia y Santa Mónica, donde un hombre de aproximadamente 25 años fue blanco de proyectiles de arma de fuego.

La escena criminal fue inmediatamente asegurada por elementos policiales. Paramédicos de Cruz Verde brindaron los primeros auxilios a la víctima, realizando maniobras de reanimación por varios minutos. Posteriormente, el sujeto fue trasladado a un puesto de socorros en condición de salud grave, presentando múltiples impactos de bala. Aunque se aseguraron diversos casquillos percutidos, no se tienen datos sobre el causante de la agresión.

