Mujer se desmaya de dolor en clínica del IMSS en Quintana Roo tras horas de espera: ‘Se clasificó como no urgente’

En Cancún, Quintana Roo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volvió a colocarse en el centro de la polémica tras la difusión de un video que evidenció la situación de una paciente que se desmayó de dolor en la sala de espera de una de sus clínicas, presuntamente después de permanecer varias horas sin recibir atención médica.

La grabación, tomada por derechohabientes que se encontraban en el lugar, muestra el momento en que la mujer pierde el conocimiento mientras otros pacientes intentan auxiliarla ante la ausencia inmediata de personal médico.

De acuerdo con testimonios, la paciente llevaba tiempo solicitando ser atendida debido a fuertes dolores en las piernas, pero no obtuvo respuesta. Minutos después, colapsó frente a los presentes, lo que provocó indignación y preocupación entre los usuarios, además de reabrir el debate sobre la calidad y eficiencia de los servicios médicos en el estado.

¡Enojo total en Benito Juárez! 😡 Una mujer se desmayó tras esperar más de 8 horas para recibir atención médica en el IMSS de la Región 94.



Testigos relatan que la paciente, con fuertes dolores en la pierna, cayó inconsciente frente a otras personas en la sala de espera.🏥



📹:… pic.twitter.com/jqwQU0Ave1 — TV Azteca Quintana Roo (@AztecaQRoo) November 10, 2025

Valoración de personal del IMSS Quinta Roo determina condición no urgente

Ante la viralización del caso, el IMSS Quintana Roo emitió un comunicado donde explicó que la paciente fue registrada a las 19:16 horas y atendida finalmente a las 21:02 horas en el Servicio de Atención Médica Continua.

La institución detalló que, tras ser valorada, se determinó que su condición correspondía a una atención no urgente, motivo por el cual permaneció en la sala de espera. El personal médico señaló que, al momento de la revisión, la mujer se encontraba consciente, sin déficit neurológico y recibió tratamiento ambulatorio con medicación intramuscular.

El caso ha provocado reacciones en redes sociales y entre derechohabientes que denuncian esperas prolongadas y falta de personal en clínicas del estado. Mientras tanto, el IMSS aseguró que continuará atendiendo conforme a los protocolos de clasificación médica establecidos.

Clínicas del IMSS en Quintana Roo en medio de polémicas por servicio

No es la primera vez que en Clínicas del IMSS en Quintana Roo se encuentra en medio de la polémica por la calidad de su atención. En semanas recientes, un video difundido en redes sociales mostró a una doctora del Hospital General del IMSS en Playa del Carmen agrediendo verbal y físicamente a la familia de un menor que pedía atención médica tras más de tres horas esperando.