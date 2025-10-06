Calzada San Pedro cambiará su nombre para inmortalizar al alcalde fallecido, “Mauricio Fernández” en NL

El Ayuntamiento de San Pedro Garza García anunció la aprobación de los trámites para renombrar una de sus avenidas más representativas: la Calzada San Pedro, que podría pasar a llamarse Mauricio Fernández, en honor al exalcalde fallecido el pasado 22 de septiembre a los 75 años, víctima de cáncer de pulmón.

La propuesta fue presentada por el alcalde, Mauricio Farah quien recién asumió el cargo hace 5 días y destacó la larga trayectoria de Fernández Garza al servicio del municipio. Su intención, dijo, es preservar la memoria de un político que marcó profundamente la identidad de San Pedro durante las décadas que encabezó proyectos culturales, urbanos y de seguridad.

Aprobación unánime para cambiar el nombre de la Calzada San Pedro

Durante la sesión del cabildo, los 14 integrantes del cuerpo edilicio votaron a favor de manera unánime para iniciar los trámites legales que formalicen el cambio de nombre.

📍El Cabildo de San Pedro aprobó iniciar trámites para renombrar la Calzada San Pedro como "Mauricio Fernández", en honor al exalcalde fallecido. La sesión extraordinaria será este jueves 9 de octubre.

El próximo jueves 9 de octubre, a las 09:00 horas, se celebrará una sesión extraordinaria en la escultura Niña Cangrejo, ubicada sobre la propia calzada. En este acto se busca formalizar el acuerdo y rendir un homenaje simbólico al exalcalde.

No obstante, el ayuntamiento informó que, si las lluvias pronosticadas impiden realizar la reunión en un espacio abierto, el evento se trasladará al Centro Cultural Plaza Fátima, en el mismo municipio.

Participación de Monterrey para renombrar la Calzada San Pedro

Debido a que un tramo de esta vialidad atraviesa los límites con Monterrey, el gobierno regio también participa en la coordinación del cambio de denominación. Este esfuerzo conjunto pretende consolidar el reconocimiento a Fernández Garza como una figura trascendente no solo para San Pedro, sino para todo el área metropolitana.

El legado de Mauricio Fernández

Mauricio Fernández Garza fue alcalde de San Pedro Garza García en cuatro administraciones y es recordado por su estilo directo y sus políticas enfocadas en la seguridad, la cultura y el urbanismo. Su fallecimiento generó diversas manifestaciones de reconocimiento en el ámbito político y social, donde se le destacó por su compromiso con el desarrollo del municipio.

Con esta iniciativa, el cabildo busca dejar plasmado su legado en una de las vías más transitadas y simbólicas de la ciudad.

