Acusado de feminicidio contra su propia madre; detienen y procesan a un hombre en Jalisco

La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que detuvieron a Jesús “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de su propia madre, ocurrido en diciembre de 2024 en la colonia Rancho Nuevo, en Guadalajara, después de eso lo vincularon a proceso.

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios, la víctima se encontraba en compañía de varios familiares, entre ellos su hijo. Más tarde, todos se fueron de la casa, quedando Jesús “N” a solas con su madre.

Horas después, la hija de la víctima intentó comunicarse con ella sin éxito. Debido a esto, decidió ingresar a la vivienda, lamentablemente encontró a su mamá inconsciente, con visibles golpes en el rostro. Personal médico confirmó el deceso, mientras que las indagatorias revelaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulación.

👩🏻‍⚖️ La Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios consiguió la vinculación a proceso del presunto responsable de privar de la vida a su progenitora, en la colonia Rancho Nuevo, en Guadalajara.



El presunto feminicida se quedará en prisión preventiva

Tras reunir pruebas contundentes, se solicitó una orden de aprehensión contra Jesús “N”. Agentes de la Policía de Investigación lograron su detención y lo presentaron ante un juez, quien determinó vincularlo a proceso por feminicidio y dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa durante un año.

Cifras de feminicidio en Jalisco

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio de 2025 se registraron 16 feminicidios en Jalisco, apenas cuatro casos menos que en el mismo periodo de 2024.

Las estadísticas reflejan que la violencia contra las mujeres persiste como un problema grave en la entidad, pese a las estrategias de seguridad e investigación implementadas.

Posibles sanciones por feminicidio en México

El feminicidio, considerado uno de los delitos más graves en el país, está contemplado en el Código Penal Federal. Las sanciones para quien resulte responsable pueden ir de 40 a 70 años de prisión, además de multas económicas significativas.

En este contexto, la vinculación a proceso de Jesús “N” representa el inicio de un procedimiento judicial que podría terminar con una sentencia ejemplar, de comprobarse su culpabilidad.