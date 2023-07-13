Capturan a la pitón birmana más larga de Florida; mide más de 5 metros

Los cazadores de pitones conocidos como “Glades boys” rompieron un récord al capturar a la pitón birmana más larga de Florida, Estados Unidos. El reptil mide 5.79 metros y pesa 56.69 kilos.

Jake Waleri y Stephen Gauta fueron los encargados de capturar a la pitón. Esta no es la primera vez que lo hacen, ellos cuentan que en este verano encontraron varios de estos animales, pero ninguno tan grande como el último.

En una publicación en redes sociales, Stephen comenta que condujeron un tiempo hasta cruzar la US 41 cerca de la estación Monroe, donde hallaron a la serpiente en la carretera y la capturaron.

Los jóvenes grabaron el momento exacto en el que atraparon a la víbora. En las imágenes se puede ver que la pitón se arrastra sobre la orilla de la carretera, uno de los jóvenes la jaló de la cola y ésta trató de defenderse.

Cuando la pitón lanza la mordida, el joven se quita y rápidamente la toma por la cabeza para que no pueda hacerle daño; la serpiente trata de defenderse, pero interviene otro de los chicos para evitar que se les escape.

“Honestamente loco, tercera pitón gigante en el lapso de un año, y gigante es un eufemismo para esta bestia. Ella anotó 579 cm / 19 pies planos y 125 libras. incluso solo ser capaz de ver una serpiente así de grande sería un sueño, pero ser parte de este récord mundial es algo que nunca podría haber imaginado”, compartió Stephen en Instagram.

¿Cuánto mide la pitón más grande del mundo?

En 2022, un grupo de biólogos capturó a la pitón más grande del mundo en Everglades, Florida. El reptil era una hembra que medía casi seis metros de largo, pesaba 95 kilos y estaba cargada con 122 huevos.

La pitón más grande del mundo fue sacrificada poco después, aunque no especificaron cómo, dijeron que la técnica fue humana y aprobada por un veterinario. Los restos de la serpiente se utilizaron para investigaciones científicas.

