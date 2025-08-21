Julio César Chávez Jr. ahora duerme en la cárcel. Tras su detención el 3 de abril de 2025 en Studio City, California, en Estados Unidos, el boxeador bajó del ring para pasar sus días en una prisión en México tras ser entregado por ese país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo al deportista, a quien se refirió como “delincuente indocumentado”.

La detención de Chávez Jr. se realizó en el marco de una investigación por presuntos vínculos del deportista con el crimen organizado.|“DHS”

¿Dónde fue encarcelado Julio César Chávez Jr. en México?

Luego de su entrega por parte de Estados Unidos, Julio César Chávez Jr. quedó a disposición de un juez federal para después ser trasladado a los separos de la jefatura de la Policía Federal Ministerial en el estado de Sonora con sede en Hermosillo.

Ronald Douglas Johnson, embajador de Estados Unidos en México, compartió en su cuenta de X una fotografía inédita: el momento exacto en que los agentes del ICE entregaban al boxeador a autoridades de México.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) confirmó que ayer fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) No. 11, ubicado en Sonora.

El boxeador Julio César Chávez Jr. permanecerá en prisión luego de que un juez federal dictó prisión preventiva en su contra por delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

La defensa solicitó más tiempo para ofrecer pruebas, por lo que la audiencia en la que se definirá si es o no vinculado a proceso se realizará el próximo sábado 23 de agosto.

¿Cómo es el penal CEFERESO 11 donde está Julio César Chávez Jr?

El Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) No. 11 se ubica en el kilómetro 33+800 de la carretera Hermosillo Bahía Kino, Emiliano Zapata.

De acuerdo con el sitio Proyectos México, hasta el 9 de diciembre de 2024 se contaba con una población de 2 mil 520 internos, lista a la que ahora se suma, por ahora, Julio César Chavez Jr. quien aún se encuentra en la etapa inicial del proceso.

Fue parte de un proyecto público-privado que entró en operación el

30 de octubre de 2012, es decir, durante el sexenio de Felipe Calderón como presidente y la vigencia del contrato vence en 20232.

@DHSgov deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de… pic.twitter.com/q3NdKcNnAv — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 19, 2025

¿De qué está acusado Julio César Chávez Jr.?

El boxeador Julio César Chávez Jr. está bajo un proceso jurídico en prisión preventiva justificada por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer en un comunicado que es investigado por su presunta participación en crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

Incluso, según Estados Unidos, se cree que el boxeador es miembro del Cártel de Sinaloa. Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer en julio pasado que el jefe de sicarios de Los Chapitos, Néstor Ernesto Pérez Salas, “El Nini”, ordenaba al boxeador golpear a los miembros de su célula que cometían errores.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el boxeador cuenta con una orden de aprehensión en México, desde marzo de 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas.

¿Cuál era el rol del boxeador Julio César Chávez Jr. dentro del Cártel de Sinaloa?

El DHS señaló que el 4 de enero de 2025, la administración de Joe Biden permitió al boxeador reingresar al país y le otorgó libertad condicional en el puerto de entrada de San Ysidro, y se determinó que se encontraba en el país ilegalmente y que podía ser deportado el 27 de junio pasado.

A Julio César Chávez Jr. se le señala de tener antecedentes penales, que fueron revelados por Estados Unidos, tales como: