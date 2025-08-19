Caso Julio César Chávez Jr: Cronología de su captura en EU hasta su entrega a México
Julio César Chávez Jr., hijo del ‘César del Boxeo’, arribó a México tras ser entregado por las autoridades de Estados Unidos; fue ingresado en un penal de Sonora.
Julio César Chávez Jr. ya se encuentra en México luego de haber sido detenido en Estados Unidos, para ser ingresado a un penal en Sonora. El reporte señala que su detención ocurrió este lunes 18 de agosto minutos antes del mediodía por agentes.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el 3 de julio pasado informó que cuenta con una orden de aprehensión en México, desde marzo de 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas.
Julio Cesar Chávez Jr. fue detenido por las autoridades norteamericanas, en la ciudad de Los Ángeles, California.
Estas informaron de la captura a la FGR manifestando que iniciaron el procedimiento correspondiente para su entrega a México.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO...
