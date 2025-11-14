¿Crimen de Estado? Piden investigar homicidio de Carlos Manzo como crimen de estado

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, ha escalado al ámbito político con la contundente denuncia de uno de sus compañeros en el "movimiento del sombrero", el diputado local Carlos Bautista Tafolla.

Durante una entrevista para la agencia CNN, Bautista Tafolla fue frontal al asegurar que la muerte de Manzo no fue un simple homicidio, sino una "ejecución anunciada" y, por la omisión de las autoridades, un posible "crimen de Estado".

Bautista Tafolla incluso mencionó dos nombres, los cuales declaró no los está "inculpando", pero podrían investigarlos.

"Está conectado todo... Nacho Campos está aliado con Leonel Godoy y con Raúl Morón, no es que los esté inculpando pero todo está ligado y Morena, nos hemos dado cuenta cómo tapa a sus personajes"

‘No somos quienes acribillan a México’



Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el diputado independiente, Carlos Bautista Tafolla, pide una Marcha Nacional por la Paz sin #violencia en la #CDMX https://t.co/hLvTox7MnH pic.twitter.com/fSPWPF4u2D — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 12, 2025

¿Quiénes son estos personajes ligados a Carlos Manzo?

Relación con Nacho Campos: Fue el antecesor de Carlos Manzo en la Presidencia Municipal de Uruapan. Videos en redes sociales han mostrado que el exalcalde tuvo algunos roces y discusiones fuertes con Manzo, quien lo acusaba de formar parte del crimen organizado.

Relación con Leonel Godoy y Raúl Morón: Godoy y Morón son líderes y figuras de alto nivel del partido Morena en Michoacán. Al igual que el caso de Campos, Manzo declaró en videos que estos personajes trataban de intimidarlo mediante el crimen organizadoincluso los hizo responsables de cualquier atentado contra su vida.

Y quienes eran los "enemigos" de Carlos Manzo en Uruapan. Sobre los cuales no han abierto carpetas de investigación.



El principal era Nacho Campos, ex alcalde Uruapan por Morena que en varias ocasiones llegó a tener incidentes con Manzo como en este video. pic.twitter.com/BRlxf2OTWF — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 13, 2025

Así va la investigación

La Fiscalía General de Michoacán ha identificando al autor material del ataque como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un adolescente de 17 años que fue abatido en el lugar de los hechos.

La Fiscalía sugiere un vínculo del agresor con el crimen organizado como represalia por las acciones del alcalde.

Sin embargo, varios integrantes del "movimiento del sombrero" y ciudadanos creen que esta versión oficial es insuficiente si no se investiga a fondo la posible complicidad o negligencia de las autoridades que ignoraron los llamados de auxilio del alcalde.

“Leonel Godoy es el jefe de la #Narcopolítica en Michoacán... él y Raúl Morón no van a permitir que llegue limpio a la gubernatura."— Carlos Manzo, 29/09/2025 pic.twitter.com/d3U1Lm6eja — 𝕯𝖔𝖓 𝕽𝖆𝖒𝖔́𝖓 ╰_╯ (@CarlosM37427370) November 9, 2025

El "movimiento del sombrero" sigue

El diputado, quien es una figura clave en el "movimiento del sombrero", agrupación política que llevó a Manzo a la alcaldía, ha reiterado su compromiso de continuar con el legado de Manzo y apoyar a su viuda, Grecia Quiroz, quien rindió protesta como la nueva presidenta municipal de Uruapan.

Bautista Tafolla aseguró que el movimiento buscará inmortalizar la imagen de Carlos Manzo.