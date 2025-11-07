La falta de voluntad política se ha convertido en el principal obstáculo para combatir la corrupción en México. El caso que involucra al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, refleja cómo el poder y el fuero blindan a los funcionarios frente a la justicia.

Sigue congelado el caso de Adán Augusto

Cuando no hay voluntad política para combatir la corrupción de los servidores públicos, la justicia tiene el pretexto prefecto para decir que hace sin hacer nada.

“Quienes pueden permitir que la Fiscalía avance en esta investigación contra Adán Augusto y quienes lo podrán evitar, pues es la mayoría en el Congreso. Ellos son los que tienen la posibilidad de abrir esa puerta o mantenerla cerrada”, dijo Alonso Zepeda, especialista en Derecho Constitucional.

Este especialista en derecho constitucional asegura que en casos de corrupción contra servidores públicos, la Fiscalía General de la República toma la batuta de la investigación, ya que los agraviados son todos los mexicanos.

Sin embargo, no está obligada a dar avances ni tiene fechas límites: “Puede llevar toda una vida, no hay un plazo para que las carpetas, digamos, se lleguen a presentar a un juez para una imputación formal de un delito, así como tampoco hay un plazo para cerrarlas”, dijo Alonso Zepeda, especialista en Derecho Constitucional.

Las investigaciones a funcionarios públicos podrían durar toda la vida

Alonso Zepeda sostiene que de poco serviría que Adán Augusto López se presentara voluntariamente a rendir su testimonio ante las autoridades, lo importante, dijo, es que el congreso le quite el fuero para que se le puedan fincar responsabilidades.

“Primero tendría que ser desaforado y luego entonces la Fiscalía podría ya presentar ante un juez esa solicitud de una orden de aprehensión o una imputación formal de un delito”, dijo Alonso Zepeda, especialista en Derecho Constitucional.

Aunque las crecientes denuncias en contra de Adán Augusto López se apilan en la Fiscalía General de la República, el que tiene la última palabra, descansa tranquilamente en palenque y no tiene prisa ni ganas de que su protegido frente a la justicia.