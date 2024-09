Caso Ayotzinapa: "¡Búsquenlos vivos!”, claman familias a 10 años de la desaparición

El 26 de septiembre de 2024 se cumplen 10 años de la “noche de Iguala”, aquella en la que desaparecieron 43 alumnos de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y en la que perdieron la vida otras seis personas, entre ellas tres estudiantes.

A unas horas de que se cumpla un año más de este fatídico día, las madres, padres, familiares y acompañantes han continuado con una jornada más para exigir justicia y verdad.

Han pasado 10 años, algunos de los padres han muerto en su búsqueda y sin saber el paradero de sus hijos. Sin embargo, el colectivo de familiares siguen en su exigencia constante, la de cada mes, la de cada año: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Acuden a todos los espacios en donde se les da cabida y aprovechan para gritar uno a uno los nombres de los desaparecidos para recordar que los seguirán buscando a pesar del tiempo y a pesar de quien esté en el poder.

“Que ya no los busquen en fosas": familiar

La mañana de este martes, Blanca González, esposa de José Ángel Campos Cantor, uno de los 43 desaparecidos, acudió a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en donde expuso su sentir a 10 años de la tragedia.

Ante un grupo de estudiantes, la mujer recordó lo difícil que le resulta recordar lo ocurrido, pues nunca se imaginó que algo así les pudiera pasar.

“Desde ese día para nosotros fue muy doloroso saber lo que estaba pasando y pensamos que nos los iban a entregar pero al paso de los días, se supo que no estaban, que habían desaparecido, que había muertos y heridos y hasta la fecha no sabemos nada de ellos”, señaló.

A pesar del tiempo que ha pasado y de lo poco que se sabe del paradero de los 43 estudiantes, exigen que las autoridades les den respuestas.

“Vamos a seguir exigiendo justicia y verdad a estos 10 años, hay muchos padres también que ya están cansados, que están enfermos, hay papás que ya fallecieron, es el caso del papá de mi esposo que ya falleció pero acá andamos, seguiremos exigiendo justicia y castigo a los responsables”, insistió.

“No confiamos en las autoridades”, dice familiar

“Este señor presidente pues ya se va y no hizo nada, da tristeza porque él se comprometió a que iba a dar con los responsables, que iba a resolver el caso y nos mintió. Viene la presidenta y pues a parecer no tengo esperanzas en ella pues ya diez años y no sabemos nada, qué se espera de este nuevo gobierno, pero seguiremos en las calles gritando en las marchas, que se haga justicia”.

Su exigencia sigue siendo que aparezcan vivos.

“Vivos se los llevaron y pues así los queremos, que ya no los sigan buscando en fosas, porque ellos los buscan ya muertos y hasta la fecha no han encontrado nada, queremos justicia y seguiremos marchando”, finalizó.