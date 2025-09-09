Justicia para Sebastián: “Chachito” fue a buscar trabajo en una panadería y lo asesinaron en Durango

El asesinato de Sebastián Salazar, conocido como “Chachito”, de tan solo 14 años, ha conmocionado a Gómez Palacio, Durango, luego de que tres sujetos lo retuvieran en una panadería, presuntamente para jugar a la “ruleta rusa”.

El menor, diagnosticado con autismo desde muy temprana edad, solía ayudar en dicho negocio para contribuir al sostén de su familia, pero el pasado 6 de septiembre, presuntamente uno de los dueños abrió fuego contra “Chachito”.

¿Qué pasó en panadería de Gómez Palacio, Durango?

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor del mediodía del 6 de septiembre, Sebastián acudió a la panadería donde solía ayudar lavando charolas o acomodando cajas, para preguntar si necesitaban que hiciera algún encargo.

Esto no resultó extraño para la familia, ya que el adolescente había dejado de estudiar, debido a su situación económica, por lo que se dedicaba a hacer trabajos pequeños en varios negocios.

Sin embargo, ese sábado, fuentes señalan que el joven fue retenido por Isaac y Uriel “N”, mientras que un tercer sujeto, identificado como Dante “N”, disparó en tres ocasiones un arma tipo revólver.

Estas balas también hirieron a un hombre de 30 años que se encontraba en el lugar, mientras que el agresor se dio a la fuga.

Familia pide justicia para Sebastián en Gómez Palacio, Durango

El crimen contra “Chachito” generó indignación entre amigos, colectivos y usuarios en redes sociales, pues conocidos relatan que el menor no le hacía daño a nadie, y Dante “N” sabía perfectamente de su condición.

Por ello, su familia, acompañada de vecinos y colectivos como Las Víboras en el Desierto de La Laguna, realizaron una marcha para exigir que la Fiscalía investigue a fondo el caso y que no se encubra a nadie.

En redes también surgieron cuentas bajo el nombre “Justicia para Sebastián”, con el fin de visibilizar el caso y mantener la presión hasta que todos los responsables sean detenidos.

Hasta el momento, la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, declaró que el municipio está brindando acompañamiento a la familia y que harán presión para que se avancen en las investigaciones.

Mientras tanto, circulan versiones de que habría un detenido relacionado con los hechos, aunque no se ha confirmado si se trata de Dante “N” o de alguno de los que participaron en la agresión.